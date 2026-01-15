dartsLuke LittlerPaul LimWorld SeriesGerwyn Price

Luke Littler ezt a csatát nem nyerhette meg a 71 éves dartslegenda ellen

Az év elején zárult PDC-világbajnokság óta csütörtök este léptek először táblához a világ legjobb dartsjátékosai. A Bahrain Masters dartsverseny első napjának rangadóját az immáron kétszeres világbajnok Luke Littler és a 71 éves Paul Lim vívta egymással. A találkozón az angol győzött, a közönség szimpátiáját viszont nem volt esélye megnyernie a szingapúri játékos ellenében.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 20:15
Luke Littler a vb megnyerése óta először játszott tétmérkőzést Forrás: PDC
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 18 esztendős Luke Littler január 3-án védte meg a címét a PDC-dartsvilágbajnokságon, szűk két héttel később pedig már Bahreinben volt fellépése. A World Series of Darts versenysorozat első játéknapjain nyolc regionális játékos csap össze a világ élmezőnyébe tartozó klasszisaival – ez történt a Bahrain Masters első, csütörtöki napján is. A legnagyobb várakozást a Szahírban 2024-es bajnok Littler és a 71 éves Paul Lim összecsapása előzte meg.

Paul Lim volt Luke Littler első ellenfele a második vb-cím megszerzése után, a World Series of Darts Bahrain Masters versenyének nyolcaddöntőjében
Paul Lim volt Luke Littler első ellenfele a második vb-cím megszerzése után, a World Series of Darts Bahrain Masters versenyének nyolcaddöntőjében. Fotó: DPA/Hannes P. Albert

Luke Littler Paul Lim ellen győzelemmel folytatta a vb után

Littler és Lim sorrendben a hatodik találkozót vívta az első fordulóban, előtte egyaránt a favoritok – Gerwyn Price, Gian van Veen, Danny Noppert, Nathan Aspinall és Luke Humphries – jutottak tovább. Ezt követte annak a két játékosnak a mérkőzése, aki egyaránt jövő héten ünnepli a születésnapját – az immáron kétszeres világbajnok Luke Littler a 19.-et, az 1980-as évek óta rendszeresen versenyző Paul Lim a 72.-et.

Már a bevonulásnál is érezhető volt, hogy a 2024-ben WDF-vb-döntős Lim lelkesebb fogadtatásban részesült, és bár a bahreini közönség nem mérhető össze az Európában jellemzővel, a rögtön elsőre teljesített 180-as dobás után végleg elnyerte a szurkolók szimpátiáját. 

A hangulat a táblánál is remek volt: a harmadik legben a szingapúri rivális is mosolyogva ünnepelte meg Littler 170-es kiszállóját. 

Az angol játékos ezzel a dobással 2-1-es vezetésre tett szert, és ekkor előzte meg körátlagban Limet, innen pedig nem volt neki megállás: a folytatásban többek között egy 121-es kiszállója is volt, és végül jócskán 100-as átlag felett zárva, majdnem tökéletes duplázással győzött 6-1-re.

Lim a vereség ellenére újabb rajongókat szerzett és 1750 fonttal is gazdagodott, a kölcsönös tisztelet pedig nagyon érződött a két játékos között a találkozó után is. A kétszeres vb-címvédő Littler a pénteki negyeddöntőben a szintén világbajnok Gerwyn Price ellen játszik.

Az utolsó két nyolcaddöntőben előbb a háromszoros világbajnok Michael van Gerwen, majd a címvédő Stephen Bunting is győzött, így meglepetés nélkül zárult a nyitónap, emiatt pedig négy rangadóra kerül sor a legjobb nyolc között.

World Series of Darts, Bahrain Masters

nyolcaddöntők (csütörtök):

  • Gerwyn Price (walesi, 86,34-es körátlag)–Szakai Motomu (japán, 89,89) 6-4
  • Gian van Veen (holland, 3. kiemelt, 90,95)–Man Lok Leung (hongkongi, 84,56) 6-2
  • Danny Noppert (holland, 92,97)–Basszim Mahmud (bahreini, 74,75) 6-1
  • Nathan Aspinall (angol, 90,61)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki, 88,56) 6-4
  • Luke Humphries (angol, 2., 103,66)–Abdullah Szaeed (bahreini, 74,34) 6-0
  • Luke Littler (angol, 1., 106,50)–Paul Lim (szingapúri, 87,50) 6-1
  • Michael van Gerwen (holland, 4., 96,91)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki, 91,56) 6-4
  • Stephen Bunting (angol, 90,00)–Azemoto Rjuszei (japán, 82,49) 6-2

A negyeddöntőkre (Price–Littler, Humphries–Aspinall, Van Veen–Noppert és Van Gerwen–Bunting), majd az elődöntőkre és a döntőre is pénteken kerül sor. A World Series of Darts utána hétfőn és kedden a szaúd-arábiai állomással folytatódik.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmegadja gábor

Az új világrend

Bayer Zsolt avatarja

Ha ezen a héten semmi mást nem olvasol el, csak ezt a cikket Megadja Gábortól, sokat tettél önmagadért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu