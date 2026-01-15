Luke Littler ezt a csatát nem nyerhette meg a 71 éves dartslegenda ellen

A 18 esztendős Luke Littler január 3-án védte meg a címét a PDC-dartsvilágbajnokságon, szűk két héttel később pedig már Bahreinben volt fellépése. A World Series of Darts versenysorozat első játéknapjain nyolc regionális játékos csap össze a világ élmezőnyébe tartozó klasszisaival – ez történt a Bahrain Masters első, csütörtöki napján is. A legnagyobb várakozást a Szahírban 2024-es bajnok Littler és a 71 éves Paul Lim összecsapása előzte meg.
Luke Littler Paul Lim ellen győzelemmel folytatta a vb után
Littler és Lim sorrendben a hatodik találkozót vívta az első fordulóban, előtte egyaránt a favoritok – Gerwyn Price, Gian van Veen, Danny Noppert, Nathan Aspinall és Luke Humphries – jutottak tovább. Ezt követte annak a két játékosnak a mérkőzése, aki egyaránt jövő héten ünnepli a születésnapját – az immáron kétszeres világbajnok Luke Littler a 19.-et, az 1980-as évek óta rendszeresen versenyző Paul Lim a 72.-et.
Már a bevonulásnál is érezhető volt, hogy a 2024-ben WDF-vb-döntős Lim lelkesebb fogadtatásban részesült, és bár a bahreini közönség nem mérhető össze az Európában jellemzővel, a rögtön elsőre teljesített 180-as dobás után végleg elnyerte a szurkolók szimpátiáját.
A hangulat a táblánál is remek volt: a harmadik legben a szingapúri rivális is mosolyogva ünnepelte meg Littler 170-es kiszállóját.
Az angol játékos ezzel a dobással 2-1-es vezetésre tett szert, és ekkor előzte meg körátlagban Limet, innen pedig nem volt neki megállás: a folytatásban többek között egy 121-es kiszállója is volt, és végül jócskán 100-as átlag felett zárva, majdnem tökéletes duplázással győzött 6-1-re.
Lim a vereség ellenére újabb rajongókat szerzett és 1750 fonttal is gazdagodott, a kölcsönös tisztelet pedig nagyon érződött a két játékos között a találkozó után is. A kétszeres vb-címvédő Littler a pénteki negyeddöntőben a szintén világbajnok Gerwyn Price ellen játszik.
Az utolsó két nyolcaddöntőben előbb a háromszoros világbajnok Michael van Gerwen, majd a címvédő Stephen Bunting is győzött, így meglepetés nélkül zárult a nyitónap, emiatt pedig négy rangadóra kerül sor a legjobb nyolc között.
World Series of Darts, Bahrain Masters
nyolcaddöntők (csütörtök):
- Gerwyn Price (walesi, 86,34-es körátlag)–Szakai Motomu (japán, 89,89) 6-4
- Gian van Veen (holland, 3. kiemelt, 90,95)–Man Lok Leung (hongkongi, 84,56) 6-2
- Danny Noppert (holland, 92,97)–Basszim Mahmud (bahreini, 74,75) 6-1
- Nathan Aspinall (angol, 90,61)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki, 88,56) 6-4
- Luke Humphries (angol, 2., 103,66)–Abdullah Szaeed (bahreini, 74,34) 6-0
- Luke Littler (angol, 1., 106,50)–Paul Lim (szingapúri, 87,50) 6-1
- Michael van Gerwen (holland, 4., 96,91)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki, 91,56) 6-4
- Stephen Bunting (angol, 90,00)–Azemoto Rjuszei (japán, 82,49) 6-2
A negyeddöntőkre (Price–Littler, Humphries–Aspinall, Van Veen–Noppert és Van Gerwen–Bunting), majd az elődöntőkre és a döntőre is pénteken kerül sor. A World Series of Darts utána hétfőn és kedden a szaúd-arábiai állomással folytatódik.
