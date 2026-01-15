Luke Littler ezt a csatát nem nyerhette meg a 71 éves dartslegenda ellen

A 18 esztendős Luke Littler január 3-án védte meg a címét a PDC-dartsvilágbajnokságon, szűk két héttel később pedig már Bahreinben volt fellépése. A World Series of Darts versenysorozat első játéknapjain nyolc regionális játékos csap össze a világ élmezőnyébe tartozó klasszisaival – ez történt a Bahrain Masters első, csütörtöki napján is. A legnagyobb várakozást a Szahírban 2024-es bajnok Littler és a 71 éves Paul Lim összecsapása előzte meg.

Paul Lim volt Luke Littler első ellenfele a második vb-cím megszerzése után, a World Series of Darts Bahrain Masters versenyének nyolcaddöntőjében. Fotó: DPA/Hannes P. Albert

Luke Littler Paul Lim ellen győzelemmel folytatta a vb után

Littler és Lim sorrendben a hatodik találkozót vívta az első fordulóban, előtte egyaránt a favoritok – Gerwyn Price, Gian van Veen, Danny Noppert, Nathan Aspinall és Luke Humphries – jutottak tovább. Ezt követte annak a két játékosnak a mérkőzése, aki egyaránt jövő héten ünnepli a születésnapját – az immáron kétszeres világbajnok Luke Littler a 19.-et, az 1980-as évek óta rendszeresen versenyző Paul Lim a 72.-et.

Már a bevonulásnál is érezhető volt, hogy a 2024-ben WDF-vb-döntős Lim lelkesebb fogadtatásban részesült, és bár a bahreini közönség nem mérhető össze az Európában jellemzővel, a rögtön elsőre teljesített 180-as dobás után végleg elnyerte a szurkolók szimpátiáját.

A hangulat a táblánál is remek volt: a harmadik legben a szingapúri rivális is mosolyogva ünnepelte meg Littler 170-es kiszállóját.

LITTLER WITH THE 170! 🐟



Luke Littler doing Luke Littler things!



The World Champ produces a trademark 170 checkout, and even Paul Lim was reeling in the Big Fish! 😂



📺 https://t.co/XzyoZs6rU3#BahrainDarts | R1 pic.twitter.com/snCCbjuECi — PDC Darts (@OfficialPDC) January 15, 2026

Az angol játékos ezzel a dobással 2-1-es vezetésre tett szert, és ekkor előzte meg körátlagban Limet, innen pedig nem volt neki megállás: a folytatásban többek között egy 121-es kiszállója is volt, és végül jócskán 100-as átlag felett zárva, majdnem tökéletes duplázással győzött 6-1-re.

Lim a vereség ellenére újabb rajongókat szerzett és 1750 fonttal is gazdagodott, a kölcsönös tisztelet pedig nagyon érződött a két játékos között a találkozó után is. A kétszeres vb-címvédő Littler a pénteki negyeddöntőben a szintén világbajnok Gerwyn Price ellen játszik.

EMPHATIC FROM LITTLER! ☢️



Luke Littler kicks off his title bid in sensational style, averaging over 106 to complete a 6-1 victory over darting icon Paul Lim!



📺 https://t.co/XzyoZs6rU3#BahrainDarts | R1 pic.twitter.com/CZeS9JByOj — PDC Darts (@OfficialPDC) January 15, 2026

Az utolsó két nyolcaddöntőben előbb a háromszoros világbajnok Michael van Gerwen, majd a címvédő Stephen Bunting is győzött, így meglepetés nélkül zárult a nyitónap, emiatt pedig négy rangadóra kerül sor a legjobb nyolc között.