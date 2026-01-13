dartsLuke LittlerBelfastJosh RockPremier League

„Még elkapom!" – a Premier League újonca máris Littlerre vadászik

Josh Rock már alig várja a Luke Littler elleni mérkőzését. Az északír játékos újoncként szerepelhet a darts Premier League-ben, aminek idei negyed állomását Belfastban rendezik, azaz Rock hazai közönség előtt állhat színpadra a világbajnoki címvédő, világelső angol ellen.

2026. 01. 13.
A Premier League-ben először találkozik Josh Rock és Luke Littler
A Premier League belfasti állomásán teljes őrületre számít Josh Rock Luke Littler ellen Fotó: Godfrey Pitt / Northfoto
Két nappal a Luke Littler címvédését hozó világbajnokság után a PDC nyilvánosságra hozta a 2026-os darts Premier League nyolcas mezőnyét. A világranglista első négy helyezettje, a kétszeres világbajnok, világelső Luke Littler, a korábbi világbajnok Luke Humphries, az első felnőtt vb-döntőjét elvesztő, kétszeres ifjúsági világbajnok Gian van Veen, valamint a rekordgyőztes (hétszeres bajnok) Michael van Gerwen automatikusan helyet kapott. A társaság másik fele meghívás alapján került a PL-be. A nyolcas Gerwyn Price, Jonny Clayton, Stephen Bunting és Josh Rock személyével egészült ki. A 17 hetes torna február 5-én Newcastle-ben kezdődik.

Josh Rock még nem fogta fel, hogy meghívták a Premier League-be.
Daryl Gurney után Josh Rock a következő északír, aki meghívást kapott a Premier League-be. Fotó: PA Wire/Northfoto/John Walton

 

Teljes őrületre számít Josh Rock Luke Littler ellen

Josh Rock feszült hangulatra számít, amikor február 26-án, a Premier League negyedik fordulójában hazai terepen, az észak-írországi Belfastban csap össze a kétszeres világbajnok Luke Littlerrel.

Szerintem teljes őrület lesz

 – mondta a 24 éves játékos a BBC Sportnak. Daryl Gurney volt az utolsó északír játékos a PL-ben, de ekkor még közel sem volt ekkora népszerűsége a dartsnak Josh Rock szerint.

Meglátjuk, mi történik. Minden alkalommal, amikor játszottam Luke Littlerrel, száz feletti átlagot produkáltam. Minden alkalommal vezettem, de eddig nem tudtam legyőzni. Még elkapom

 – jelentette ki Rock, aki még azt is hozzátette, hogy szinte minden nap beszélget Littlerrel, és hogy a darts sokat köszönhet az angol tinédzsernek.

A Premier League újonca még fel sem fogta a történteket

Josh Rock nagyon izgult, hogy összejöjjön neki a Premier League-szereplés.

A Premier League résztvevőinek bejelentése előtti éjszaka nem aludtam. Húsz perccel a bejelentés előtt tudtam meg, hogy beválasztottak, megkönnyebbülés volt. Nem hiszem, hogy igazán felfogtam még ezt, de amikor Belfastban ott állok a színpadon, akkor fog leesni. Lehet, hogy egy kicsit ideges leszek, de élvezni fogom a pillanatot

 – fogalmazott az északír játékos.

Josh Rock ahogy elmondta, továbbra is az az elsődleges karriercélja, hogy világbajnok legyen. A Premier League-ben és a világranglistán is a négy közé kerülne idén.

Tavaly emlékezetes pillanatokkal tarkított volt a PL-idény:

