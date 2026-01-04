dartsLuke Littlerdarts-vb

Phil Taylor óta nem látott egyeduralom jöhet, Littler a legendát is túlszárnyalhatja?

A címvédő Luke Littler győzelmével ért véget a londoni Alexandra Palace-ban zajló PDC-dartsvilágbajnokság. Littler ezzel a sikerrel tette fel a koronát az öt major címet hozó évére, és ha így folytatja, könnyen megeshet, hogy hosszú időre kisajátítja magának a világ legjobbja titulust.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 8:51
A 18 éves angol ismét megmutatta, miért ő a világelső Forrás: PDC
Luke Littler mindössze a negyedik játékos lett a PDC-dartsvilágbajnokság történelmében, aki meg tudta védeni a címét: a 19. születésnapját január 21-én ünneplő klasszis Phil Taylor, Adrian Lewis és Gary Anderson után volt képes erre a bravúrra, amely ezt megelőzően legutóbb a skótnak sikerült, még 2016-ban. A 7:1-re diadalmaskodó Littler esélyt sem adott az egyébként szintén jól dobó Gian van Veennek a fináléban, amely a valaha volt legfiatalabb döntő lett a részvevők együttes életkora alapján.

Luke Littler emelhette magasba a Sid Waddell-trófeát
Luke Littler emelhette magasba a Sid Waddell-trófeát (Fotó: PDC)

A vb-győztes – aki mindössze egyetlen meccset, a 2024-es, Luke Humphries elleni döntőt bukta el eddig az Ally Pallyben – egészen pazar teljesítményt tett le az asztalra, 106.02-es körátlaggal és 46 százalékos kiszállózással ért fel a csúcsra, a meccsen dobott 16 darab 180-ával pedig megelőzte az elődöntőben búcsúzó Andersont (59), és a tornabeli 73 tökéletes körrel övé lett az Aranynyíl (Ballon d’Art) is.

Littler a legjobbak társaságában

Tizennyolc évesen már három világbajnoki döntőben volt érdekelt, és hogy ezt sorozatban érte el, még nagyobb bravúr, amely rajta kívül csak Dennis Priestleynek, Taylornak és Andersonnak sikerült. Azzal, hogy bekerült a kétszeres világbajnokok társaságába – Anderson, Adrian Lewis, John Part és Peter Wright mellé –, már csak Michael van Gerwen (3) és Phil Taylor van előtte (14), és bár utóbbi rekordját nehéz lesz megdöntenie, a jelenlegi formáját elnézve egyáltalán nem biztos, hogy erre nincs esély.

– Egyre csak fejlődik, jobb lesz, és nem hiszem, hogy láttuk már a legjobbját tőle. Nem értékeljük eléggé, még annál is jobb, mint amilyennek mindenki mondja – mondta Littlerről a korábbi PDC-játékos Matt Edgar, akit az ötszörös vb-elődöntős Wayne Mardle egészített ki: – Nincs olyan, amit nem tudna megcsinálni a dartstáblánál.

Olyan, mint Phil Taylor volt, ha jól játszik, nyer. Jelenleg minden róla szól. A formátum nem számít, egyszerűen ő a legjobb.

Mardle azért hozzátette, hogy Lewis 2011 és 2012-es győzelmei után is azt hitték, hogy még három, négy vagy akár öt vb-címet fog nyerni, és ez is jól példázta, hogy nem lehet tudni, meddig tartanak az ilyen sorozatok, de éppen ez teszi igazán értékessé az egészet.

Kié lesz a maradék négy hely a Premier League-ben?

Littler mellett Van Veen és Anderson a világbajnokság nagy győztese: a holland hét, a skót nyolc helyet lépett előre a világranglistán, előbbi így a harmadik, utóbbi a hatodik pozíciót foglalja el a legfrissebb rangsorban. A február ötödikén rajtoló Premier League-ben a vb-döntősök mellett biztosan ott lesz Humphries és Van Gerwen is, rajtuk kívül négy szabadkártyásnak adatik majd meg, hogy részt vehet a négy hónapon keresztül tartó viadalon. A nyolcfős listát hivatalosan január 5-én, hétfőn jelentik be – ha Littler ilyen formában játszik, jó esélye lesz rá, hogy visszahódítsa a címét Humphriestól.

 

