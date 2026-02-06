Rendkívüli

Merényletet hajtottak végre Putyin tábornoka ellen Moszkvában, hajtóvadászat indult

Littler nem fogta vissza magát, csattanós választ adott a váratlan kiesése után + fotó

Luke Littler 6-4-re kikapott a holland Gian van Veentől a darts Premier League első állomásán, Newcastle-ben. A sorozat címvédője a vártnál hamarabb búcsúzott csütörtök este, Littler a kiesése után a közösségi médiában posztolt. A 19 éves angol rövid, de csattanós választ adott a kritikusoknak és a Newcastle United-szurkolóknak.

2026. 02. 06. 8:26
Február első csütörtökjén megindult az őrület, a darts Premier League első állomása az angol Newcastle volt. Az este azonban meglepetésre nem az angolokról szólt. A sorozat címvédője és az elmúlt két világbajnokságot megnyerő Luke Littler már az első meccsén kikapott a holland Gian van Veentől, aki így visszavágott a január eleji elvesztett vb-döntőért , mindzet ráadásul az első PL-meccsén tette. A másik angol, a világranglista-második Luke Humphries ha kis szerencsével is, de legyőzte Gerwyn Price-t 6-5-re, az elődöntőben azonban nagyon simán, 6-2-re kikapott Michael van Gerwentől – aki a negyeddöntőben a harmadik angolt, Stephen Buntingot búcsúztatta. Holland házidöntőt rendeztek Newcastle-ben, Van Gerwen pedig 6-4-re nyert Van Veen ellen.

Luke Littler már csak a tévén nézhette, hogy Michael van Gerwen nyerte a darts Premier League első állomását
Luke Littler már csak a tévén nézhette, hogy Michael van Gerwen nyerte a darts Premier League első állomását  Fotó: PDC

Luke Littler reakciója, a Newcastle-szurkolók ennek aligha örülnek

A 19 éves angol ahogy mindig, most is az Instgram oldalán üzent a szurkolóinak.

Newcastle, fantasztikusok voltatok, folytatás jövő héten. Ja és: 3-1... 

– írta ki Littler, aki ezzel minden bizonnyal a szerdai Manchester City–Newcastle Ligakupa-elődöntőre gondolt, ahol a City 3-1-re nyert, így kettős győzelemmel jutott be a márciusi fináléba, ahol az Arsenal lesz az ellenfél – ebből a sorozatból Littler kedvenc csapata, a Manchester United már augusztusban kiesett a negyedosztályú Grimsby Town ellen.

A fiatal dartsos egyébként többször járt már az MU meccsén, illetve a közösségi médiában is gyakran posztolt csapata eredményeiről. Mostanság minden bizonnyal Littler is boldog, miután Michael Carrick kinevezése óta a csapat mind a három meccsét megnyerte, sorrendben a Manchester Cityt, az Arsenalt és a Fulhamet gyűrte le. 

Van Gerwen 22 hónap nyert újra estét a Premier League-ben

A holland Michael van Gerwen nehéz évet hagyott maga mögött, ahol a válása miatt rövid ideig a dartsot is szüneteltette, majd lefogyott és így tért vissza a tábla elé.

– Anélkül, hogy a legjobb formámat hoztam volna, így is nyertem, a megfelelő pillanatokban fantasztikus kiszállóim voltak. Tudom, hogy ennél sokkal jobban is teljesíthetnék, de a győzelem önbizalmat ad. A győzelem a legjobb gyógyszer a jobb teljesítményhez. Nagyon sokat jelent nekem ez a győzelem és a trófea – mondta Van Gerwen, aki hozzátette, hogy a hétvégén a World Darts Mastersen már az első körben kiesett Damon Heta ellen, az különösen fájt neki, ez a siker most tökéletes gyógyír volt erre is.

A Premier League mezőnye egy hét múlva csütörtökön a belgiumi Antwerpenbe utazik, ahol már a negyeddöntőben Littler–Humphries meccset rendeznek.

