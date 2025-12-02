Gulyás GergelyHír TVstílusvitaMagyar Péter

Magyar Péter hiányolja a vitát, de képtelen a kulturált párbeszédre

Nem Magyar Péter az, akivel érdemes intellektuális vitába bocsátkozni, a Tisza elnöke ugyanis értelmes érvek üköztetése helyett pökhendi, lekezelő és megalázó stílusával igyekszik földbe döngölni ellenfeleit. Erre utalhatott Gulyás Gergely is, aki a minap arról beszélt, „ha intellektuális tartalomra vágyunk, akkor az aktív politikai szereplők közül még mindig a kormányoldalon találom meg azokat, ahol ilyet is látni”.

2025. 12. 02.
Feltehetően Magyar Péter sem tartozik azon ellenzéki politikusok közé, akikkel érdemben lehet vitázni, már ami a politikai intelligenciát vagy a stílust illeti, legalábbis erre utalhatott Gulyás Gergely a minap egy fórumon. A Miniszterelnökséget vezető miniszter ugyanis arról beszélt, hogy 

„függetlenül attól, hogy ki kit szeret, ki az, aki ellenzékiként azonosítja magát, ki az, aki kormánypártiként, ki az, aki független szemlélőként figyeli a közéletet, ha intellektuális tartalomra vágyunk, akkor az aktív politikai szereplők közül még mindig a kormányoldalon találom meg azokat, ahol ilyet is látni”.

Nos, a Tisza elnökének nyilatkozatai, vitái, és az ehhez társuló stílus nehezen nevezhető intellektuálisan magas szintűnek. Magyar Péter, akit a gyűlölet nagykövetének is neveztek már, rendre alpári, lekezelő stílusban beszél a vele egyet nem értőkkel, a nőkkel, az újságírókkal, tulajdonképpen bárkivel, aki kellemetlennek tűnő kérdést tesz fel.

 

Nők alázása

A Tisza Párt elnöke már pár hónappal színre lépése után betekintést engedett valódi, agresszív, nőket gyalázó, gyűlölködő jellemébe. Már tavaly márciusban kiderült, Magyar Péter előszeretettel alázza meg a nőket. Így volt ez akkor is, amikor másfél éve, nem sokkal azután, hogy kiderült, Varga Judit volt férjeként politikai ambíciókat dédelget (dacára annak, hogy februári partizános debütálásán még határozottan elzárkózott a politikai szerepvállalástól), a Központi Nyomozó Főügyészségen hallgatták meg tanúként Magyar Pétert, aki lelkesen nyilatkozott a sajtónak.

A köztévé és a Hír TV két női riporterével szemben azonban elfogadhatatlan hangnemet ütött meg.

Az M1 riporterét perceken keresztül alázta verbálisan, megalázóan beszélt vele, számonkérte a munkáját, szidta őt és a munkahelyét is. Hozzá hasonlóan a Hír TV riporterét sem kímélte Magyar, aki viselkedésével kétséget sem hagyott, hogy volt feleségének nyilatkozata arról, miként viselkedett vele a házasságuk alatt, csak a jéghegy csúcsa.

 

Káromkodás a templom előtt

Teljesen kikelt magából Magyar Péter tavaly május elején, amikor a putnoki templom előtt őrjöngve szónokolt, káromkodott és üvöltözött a templomból kilépő hívekkel. – Hogy mer a templomba menni, polgármester úr? Ki való guillotine alá? Mutasson rá! – szegezte a kérdést Magyar Péter a putnoki polgármesternek, aki egy egyházi menet tagjaként éppen távozott a templomból. A baloldal új reménysége üvöltve úgy folytatta:

Mit mondott a plébános úr a templomban? Szégyelljék magukat! […] Remélem, újraszentelik majd ezt a templomot! Szégyelljék magukat!

Büdösek az emberek

Hamar kiderült, hogy Magyar Péter a kamerák mögött szinte minden körülötte lévő emberről lekezelően, megalázóan fogalmaz, közönséges stílusban, káromkodva szidja a nyugdíjasokat, a saját szimpatizánsait, agyhalottnak tartja munkatársait,

saját magán kívül tulajdonképpen mindenkivel elégedetlen.

Egy tavaly nyári tüntetés után készült hangfelvételen például saját szavazóit nevezte büdösnek.

„Figyelj, annyiszor leizzadtam ma b…szdmeg, inget cseréltem az előbb. Szétszedtek, 40 fokban mentünk át a Hősök terén, azt mondtam, mi a f…szomat csinálok itt? Büdösek az emberek és a szájuk, bleee…” 

Hallható a Tisza elnökének gyűlölködése, míg egy másik felvételen az időseken gúnyolódott, „nyugdíjaskommandónak” nevezve őket, sőt még azon is viccelődött, hogy vegyenek maguknak új unokát. 

Sajátjait sem kíméli

Ugyancsak hangfelvétel bizonyítja, hogy Magyar Péter saját munkatársait is gyalázza, agyhalottnak, illetve politikailag alkalmatlannak nevezve őket, miután egyik EP-képviselőjelöltje a határozott utasítása ellenére nyilatkozott a sajtónak. Az illetőt agyhalottnak nevezte, és úgy fogalmazott: 

Leírtam neki magyarul, hogy nem nyilatkozhat. Én értem, hogy Soros-ügynök, és nem tud magyarul…

Majd azt magyarázta, hogy túl jól állnak a kampányban, a jelöltjeik csak árthatnak nekik, ezért jobb, ha meg sem szólalnak.

 

Aljas mocskos senkik vagytok

Magyar Péter az elmúlt másfél évben sem tett semmit, hogy jobb színben tűnjön fel – vagy ha mégis, nem nagy sikerrel –, a Tisza elnöke ugyanis a mai napig vegzál újságírókat, gyalázza meg a vele egyet nem értőket országjáró fórumain. Több hangfelvétel is nyilvánosságra került, melyek feketén fehéren bemutatják, miként képzeli el a Tisza elnöke a kapcsolatát az újságírókkal. „Ez opció. Ki tudod kerülni a kib…szott médiát! Én most elküldtem a k…rva anyjába az ATV-t, leb…sztam a mikrofont, hogy ide többet nem jövök. 

Elküldtem a 444-et a k…rva anyjába. Az Indexet, és közben már több mint százezer követőm van a Youtube-on. Ugye 300 valamennyi a Facebookon, és én direktben fogok kommunikálni az emberekkel, és pont leszarom a médiát, a sok köcsögöt, úgy, ahogy van

– hangoztatta Magyar, aki a felvételen közli azt is, hogy a Hír TV munkatársait belökné a Dunába.

Márciusban egy kaposvári fórumon is begőzölt Magyar Péter, ahol már a rendezvény legelején nekiment az újságíróknak. – Itt van a sok bohóc: a Mandiner, a Hír TV, mindenki – kezdte a pártelnök, aki azt ordította: 

Aljas, mocskos senkik vagytok, hazaárulók!

Mindezek tükrében érhetőek Gulyás Gergely szavai, miszerint „az aktív politikában, akikben ez a képesség még megvan, az még mindig mi vagyunk”.

