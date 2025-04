EUAID 2. rész: Így támogatja Brüsszel a kormányellenes civil szervezeteket – Transparency International Magyarország

A Soros György által is finanszírozott szervezet az elmúlt években már azt az eredményt hozta ki a korrupciós indexe kapcsán, hogy hazánk az EU legkorruptabb állama. Mint írták, „az Európai Unió által különböző forrásokból biztosított pénzügyi keret jelentős része, összesen több mint 21 milliárd euró (ideértve a helyreállítási alapból elvileg rendelkezésre álló kedvezményes hitelkeretet is) zárolva marad mindaddig, míg az Orbán-kormány nem teljesíti maradéktalanul az Európai Unió által szabott jogállamisági és korrupció elleni feltételeket, valamint nem tartja be az Európai Unió alapjogi chartájában foglaltakat olyan, a bizottság által továbbra is problémásnak ítélt területeken, mint az akadémiai szabadság, a szexuális kisebbségek jogainak védelme és a menekültügy kezelése”.