Brüsszel pénzeli a Transparency Internationalt

A Transparency International hosszú évek óta áll az amerikai támogatások célkeresztjében, azonban kevesebb szó esik arról, hogy jelentős összegek érkeznek hozzá az Európai Uniótól is. Bóka János, Európai uniós ügyekért felelős miniszter Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy Brüsszel közvetlen támogatásai révén a szervezet 2014 és 2023 között több mint 59 millió euróhoz jutott. A 2023-as bevételeinek csaknem 27 százaléka is az Európai Bizottságtól érkezett.

Bóka János szerint a Transparency Internationalt Brüsszel is támogatja, nem csak az USAID

Fotó: AFP

Brüsszel is finanszírozza a beavatkozásokat

A miniszter posztjában arra utalt, hogy a Transparency International nemcsak a most lebukott USAID-tól kapott forrásokat, hanem az Európai Bizottságtól is. Véleménye szerint ezek a pénzek olyan hálózat fenntartására szolgálnak, amely szuverén országok belügyeibe avatkozik be. Bóka János szerint az európai polgárok dönthetnek arról, hogy meddig finanszírozza még az EU ezt a tevékenységet. Mint írta,

van az a pénz, és erre úgy tűnik, mindig lesz pénz – amíg az európai polgárok végre le nem állítják ezt az őrületet.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)