Szokatlanul erős földrengés volt Mosonmagyaróvárnál, még Győrben is lehetett érezni

Szombaton délután háromnegyed kettő körül földrengés volt Magyarországon, amelyet a lakosság széles körben érzett. Az előzetes adatok alapján a földrengés epicentruma Mosonmagyaróvártól megközelítőleg 15 kilométerre lehetett – írja a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium alapján a Kisalföld.

Fotó: Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium

– Az ágy mozogni kezdett alattunk, a terrárium üvege hangosan kocogott. Hangja is volt, mintha egy hatalmas megpakolt teherautó menne el az utcában – ecsetelte a lap egyik olvasója.

Többen arról számoltak be, olyan érzés volt, mintha hullámozna alattuk a talaj, többen kiemelték:

hátborzongató, félelmetes, pánikot keltő érzés volt, és körülbelül 10-15 másodpercig tartott.

A rengést az egész mosonmagyaróvári járásban, de még Győrben is többen érezték, Dunakilitiről, Bezenyéről, Halásziról, Jánossomorjáról, Feketeerdőről, Dunaszigetről, Mosonszentmiklósról, Rajkáról is érkeztek visszajelzések.

A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium bejegyzésében tudatta:

előzetes adatok alapján a 4,35-ös magnitúdójú földrengés epicentruma Mosonmagyaróvártól megközelítőleg 15 kilométerre volt, 13 kilométeres mélységben.

Dolgoznak az adatok manuális értékelésén, hogy pontos információkat adhassanak a földrengés helyéről, mélységéről és magnitúdójáról.

Németh Ramóna, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a földrengéssel összefüggésben nem kaptak bejelentést.