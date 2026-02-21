Rendkívüli

Orbán Viktor: Ukrajna káoszt akar, de Magyarországot nem lehet megzsarolni + videó

földrengésszeizmológiai obszervatóriummosonmagyaróvárkisalfold. hu

Szokatlanul erős földrengés volt Mosonmagyaróvárnál, még Győrben is lehetett érezni

Négyes erősségű földrengés rázta meg Győr-Moson-Sopront és okozott riadalmat a lakosság körében. A híradások szerint a rengés epicentruma Mosonmagyaróvártól megközelítőleg 15 kilométerre lehetett.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 15:14
Seismograph and earthquake. A seismograph that records the seismic activity of an earthquake. 2518660001
Szombaton délután háromnegyed kettő körül földrengés volt Magyarországon, amelyet a lakosság széles körben érzett. Az előzetes adatok alapján a földrengés epicentruma Mosonmagyaróvártól megközelítőleg 15 kilométerre lehetett – írja a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium alapján a Kisalföld.

Fotó: Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium

– Az ágy mozogni kezdett alattunk, a terrárium üvege hangosan kocogott. Hangja is volt, mintha egy hatalmas megpakolt teherautó menne el az utcában – ecsetelte a lap egyik olvasója.

Többen arról számoltak be, olyan érzés volt, mintha hullámozna alattuk a talaj, többen kiemelték:

hátborzongató, félelmetes, pánikot keltő érzés volt, és körülbelül 10-15 másodpercig tartott.

A rengést az egész mosonmagyaróvári járásban, de még Győrben is többen érezték, Dunakilitiről, Bezenyéről, Halásziról, Jánossomorjáról, Feketeerdőről, Dunaszigetről, Mosonszentmiklósról, Rajkáról is érkeztek visszajelzések.

A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium bejegyzésében tudatta: 

előzetes adatok alapján a 4,35-ös magnitúdójú földrengés epicentruma Mosonmagyaróvártól megközelítőleg 15 kilométerre volt, 13 kilométeres mélységben.

Dolgoznak az adatok manuális értékelésén, hogy pontos információkat adhassanak a földrengés helyéről, mélységéről és magnitúdójáról.

Németh Ramóna, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a földrengéssel összefüggésben nem kaptak bejelentést.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


