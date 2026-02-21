Kőszegen 36 centiméteres hó hullott + videó

Mediterrán ciklon okozott rendkívüli hóhelyzetet, amit elsősorban a Nyugat-Dunántúlon élők tapasztaltak meg – összegezte a pénteki időjárás okozta kaotikus állapotokat a közösségi oldalán a HungaroMet.

Autó a hófúvásban Nagykanizsa közelében (Fotó: MTI/Varga György)

A végig nulla fok alatti hőmérsékletben történő havazás, valamint a viharossá fokozódó északi szél tökéletes feltételeket biztosított ahhoz, hogy

méretes hótorlaszok alakuljanak ki a Nyugat-Dunántúlon.

A hóréteg vastagsága (ha nem a hóbuckákat nézzük) a ma reggeli mérések alapján

nagy területen 10–20 centiméter közötti,

a legvastagabb hótakarót, 36 centimétert pedig Kőszegen mérték.

Forrás: HungaroMet

A bejegyzéshez készített infografika szerint szombat reggel

Sopron Brennbergbányán 33 centiméter,

Sopron meteorológiai állomáson 27 centiméter,

a Vas vármegyei Peresznyén 23 centiméter hó hullott.

Sopron–Szentgotthárd–Szombathely térségében rövid idő alatt nagy mennyiségű hó hullott, amely a térségben több helyen átmeneti áramkimaradást okozott, és Vas vármegyét érintette a legnagyobb mértékben.

Péntek délután óta van áramszünet Szentgotthárdon

– írja a Vaol.

A település polgármestere arról tájékoztatott, hogy a térségben is folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán az áramszolgáltató szakemberei, viszont a károk mértéke miatt még egyelőre nem jósolható meg, hogy pontosan mikor áll helyre teljes körűen a szolgáltatás. Szentgotthárdon melegedőket is nyitottak – a további részleteket ide kattintva elolvashatja a Vaol cikkében.

