Kőszegen 36 centiméteres hó hullott + videó

Hatalmas havazás, viharos szél okozott nem kis káoszt a Nyugat-Dunántúlon. Kőszegen 36 centiméter hó hullott.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 11:18
Mediterrán ciklon okozott rendkívüli hóhelyzetet, amit elsősorban a Nyugat-Dunántúlon élők tapasztaltak meg – összegezte a pénteki időjárás okozta kaotikus állapotokat a közösségi oldalán a HungaroMet.

Nagykanizsa, 2026. február 20. Autó a hófúvásban Nagykanizsa közelében 2026. február 20-án. MTI/Varga György
Autó a hófúvásban Nagykanizsa közelében (Fotó: MTI/Varga György)

A végig nulla fok alatti hőmérsékletben történő havazás, valamint a viharossá fokozódó északi szél tökéletes feltételeket biztosított ahhoz, hogy

méretes hótorlaszok alakuljanak ki a Nyugat-Dunántúlon.

A hóréteg vastagsága (ha nem a hóbuckákat nézzük) a ma reggeli mérések alapján

nagy területen 10–20 centiméter közötti,

a legvastagabb hótakarót, 36 centimétert pedig Kőszegen mérték.

Forrás: HungaroMet

A bejegyzéshez készített infografika szerint szombat reggel

  • Sopron Brennbergbányán 33 centiméter,
  • Sopron meteorológiai állomáson 27 centiméter,
  • a Vas vármegyei Peresznyén 23 centiméter hó hullott.

Sopron–Szentgotthárd–Szombathely térségében rövid idő alatt nagy mennyiségű hó hullott, amely a térségben több helyen átmeneti áramkimaradást okozott, és Vas vármegyét érintette a legnagyobb mértékben.

Péntek délután óta van áramszünet Szentgotthárdon

– írja a Vaol.

A település polgármestere arról tájékoztatott, hogy a térségben is folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán az áramszolgáltató szakemberei, viszont a károk mértéke miatt még egyelőre nem jósolható meg, hogy pontosan mikor áll helyre teljes körűen a szolgáltatás. Szentgotthárdon melegedőket is nyitottak – a további részleteket ide kattintva elolvashatja a Vaol cikkében.

Az időjárásról ide kattintva olvashat a Magyar Nemzet oldalán.

Borítókép: Havas rekordok születtek (Forrás: Facebook)


Fűrész Tünde
idezojelekeurópai unió

Európai kitekintésben is élen jár a magyar családpolitika

Fűrész Tünde avatarja

Vannak olyan demográfiai mutatók, amelyekben nálunk javulás tapasztalható az EU-s trendekkel ellentétben.

