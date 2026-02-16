Roberta Metsola: Ukrajnát fel kell venni az Európai Unióba

Mint fogalmazott:

A bővítés kérdésében szintet kell lépnünk. Olyan parlamentnek az elnöke vagyok, amely elsöprő többséggel támogatja ezt a folyamatot.

Metsola szerint Ukrajna uniós csatlakozása nem jótékonysági gesztus, hanem kölcsönös érdek.

Ez egy mindkét fél számára előnyös helyzet. Itt nem jótékonykodásról van szó, szükségünk van Ukrajnára! Szükségünk van arra, hogy Ukrajna az európai család része legyen

– hangsúlyozta.

Az Európai Parlament elnöke hozzátette: az Európai Unió képes lenne a jelenleginél is nagyobb támogatást nyújtani Kijevnek.

Képesek vagyunk sokkal többet, sokkal, de sokkal többet tenni!

– hangsúlyozta.

Ukrajna mielőbbi csatlakozási folyamatát szolgálta az a közelmúltbeli tanácskozás is, amely az ukrán törvényhozás és az Európai Parlament közötti intézményes párbeszéd részeként zajlott. A rendezvényt akkor videóüzenetben köszöntötte Roberta Metsola is, aki megerősítette az EP támogatását Ukrajna uniós integrációja mellett.