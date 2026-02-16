MetsolaUkrajnaEurópai Uniócsaládfelvétel

Roberta Metsola: Ukrajnát fel kell venni az Európai Unióba

Ukrajna az európai család része, és fel kell venni az Európai Unióba – jelentette ki Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 11:23
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke Kijevben Fotó: Genya Savilov Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Metsola, aki a Tisza európai pártcsaládjához tartozó politikus a bővítés kérdésében határozott álláspontot képviselt.

Metsola
Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke (Fotó: NurPhoto/AFP/Daniel Pier)

Mint fogalmazott:

A bővítés kérdésében szintet kell lépnünk. Olyan parlamentnek az elnöke vagyok, amely elsöprő többséggel támogatja ezt a folyamatot.

Metsola szerint Ukrajna uniós csatlakozása nem jótékonysági gesztus, hanem kölcsönös érdek.

Ez egy mindkét fél számára előnyös helyzet. Itt nem jótékonykodásról van szó, szükségünk van Ukrajnára! Szükségünk van arra, hogy Ukrajna az európai család része legyen

– hangsúlyozta.

 

Az Európai Parlament elnöke hozzátette: az Európai Unió képes lenne a jelenleginél is nagyobb támogatást nyújtani Kijevnek.

Képesek vagyunk sokkal többet, sokkal, de sokkal többet tenni!

– hangsúlyozta.

Ukrajna mielőbbi csatlakozási folyamatát szolgálta az a közelmúltbeli tanácskozás is, amely az ukrán törvényhozás és az Európai Parlament közötti intézményes párbeszéd részeként zajlott. A rendezvényt akkor videóüzenetben köszöntötte Roberta Metsola is, aki megerősítette az EP támogatását Ukrajna uniós integrációja mellett.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke Kijevben (Fotó: AFP/Genya Savilov) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekukrajna

Zé terv

Bogár László avatarja

Az európai integráció, amelynek ez a történelmileg legutolsó megjelenési formája, amit Európai Uniónak hívnak, ugyanúgy amerikai birodalmi projekt, mint a NATO, az egyik a megszállás hatalomgazdasági, a másik a katonai intézményrendszere.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu