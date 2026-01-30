Kárpát-medenceközépiskolapályázat

Középiskolások Kárpát-medencei utazását támogatja a Rákóczi Szövetség

A pályázatra bármely Kárpát-medencei magyar középiskola jelentkezhet.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 18:47
Fotó: MTI/Máthé Zoltán
Középiskolások ezrei utazhatnak a március 15-i megemlékezés alkalmából a Kárpát-medencében a Rákóczi Szövetség támogatásával – hívta fel a figyelmet a szervezet. 

Budapest, 2020. február 1. A Rákóczi Szövetség középiskolás vezetői fórumán részt vevő diákok nemzeti színű zászlót visznek a nemzeti összetartozás évéhez kapcsolódó élőkép bemutatásán az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2020. február 1-jén. MTI/Máthé Zoltán
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Közleményükben azt írták, az 1994 óta tartó program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg az 1848–49-es forradalomról és szabadságharcról és ehhez kapcsolódóan minél több személyes kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között.

A Rákóczi Szövetség által meghirdetett pályázatra bármely Kárpát-medencei magyar középiskola jelentkezhet a szervezet honlapján február 22-ig.

A hagyományoknak megfelelően lehetőséget teremtenek arra, hogy az utazó középiskolás csoport a Kárpát-medencében legalább egy határt átlépjen és egy másik iskolával közös programot szervezzen a nemzeti ünnephez kapcsolódóan.

Az elbírálásnál előnyben részesülnek azok az intézmények, ahol működik a Rákóczi Szövetség középiskolai szervezete. További előnyt jelent, ha a csoport a programon megemlékezik a 350 éve született II. Rákóczi Ferencről.

A pályázaton 400 ezer forint nyerhető el az utazók számától és a megtett távolságtól függően, az utazásokat március 7. és 22. között kell megvalósítani.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

