Középiskolások Kárpát-medencei utazását támogatja a Rákóczi Szövetség

Középiskolások ezrei utazhatnak a március 15-i megemlékezés alkalmából a Kárpát-medencében a Rákóczi Szövetség támogatásával – hívta fel a figyelmet a szervezet.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Közleményükben azt írták, az 1994 óta tartó program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg az 1848–49-es forradalomról és szabadságharcról és ehhez kapcsolódóan minél több személyes kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között.

A Rákóczi Szövetség által meghirdetett pályázatra bármely Kárpát-medencei magyar középiskola jelentkezhet a szervezet honlapján február 22-ig.

A hagyományoknak megfelelően lehetőséget teremtenek arra, hogy az utazó középiskolás csoport a Kárpát-medencében legalább egy határt átlépjen és egy másik iskolával közös programot szervezzen a nemzeti ünnephez kapcsolódóan.

Az elbírálásnál előnyben részesülnek azok az intézmények, ahol működik a Rákóczi Szövetség középiskolai szervezete. További előnyt jelent, ha a csoport a programon megemlékezik a 350 éve született II. Rákóczi Ferencről.

A pályázaton 400 ezer forint nyerhető el az utazók számától és a megtett távolságtól függően, az utazásokat március 7. és 22. között kell megvalósítani.