Koncz Zsófiabölcsődeképzés

Ingyenes egészségügyi továbbképzés indult bölcsődei dolgozóknak

A bölcsőde több mint egy intézmény, ott szeretet, gondoskodás és jól felkészült szakemberek várják a gyermekeket.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 30. 16:55
Fotó: Kovács Attila Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium a Bethesda Gyermekkórházzal és a Magyar Bölcsődék Egyesületével közösen ingyenes egészségügyi továbbképzést indított bölcsődei dolgozóknak – jelentette be a tárca családokért felelős államtitkára pénteken Miskolcon, az első képzés helyszínén.

Koncz Zsófia (Forrás: Facebook)

Koncz Zsófia elmondta, a négyórás, gyakorlatorientált képzéseken az elsősegélynyújtás és az újjáélesztés alapjait sajátíthatják el a résztvevők, országszerte 21 helyszín 84 kurzusán 2000-2500 szakember vehet részt.

Az államtitkár a bölcsődei hálózat fejlesztését sikertörténetnek nevezte, hiszen míg 2010-ben 32 500 bölcsődei férőhely volt Magyarországon, mostanra mintegy 70 ezer, és jelentősen nőtt a bölcsődével rendelkező települések száma, 326-ról 1250-re.

Koncz Zsófia úgy fogalmazott, a bölcsőde több mint egy intézmény, ott szeretet, gondoskodás és jól felkészült szakemberek várják legféltettebb kincseinket, ezért a kormány megbecsüli a bölcsődei dolgozókat, akiknek 2010-ben bruttó 137 ezer forint volt az átlagbére, mostanra azonban már 700 ezer forint. 

Az államtitkár beszámolt arról is, hogy folytatódik az európai uniós program részeként indult, de mostanra kormányzati támogatásból megvalósuló bölcsődei térítésidíj-támogatás, valamint már megjelent egy 337 millió forintos keretösszegű pályázati kiírás a legkevésbé fejlett régióknak munkahelyi bölcsődék létrehozására. 

Hollósy András, Miskolc alpolgármestere kiemelte, a város sokat tesz a családok segítéséért, tíz bölcsődében kétszáz kisgyermeknevelő és dajka gondoskodik több mint hétszáz gyerekről, az általános iskolásoknak pedig ingyenes utazást biztosítanak a városi tömegközlekedési eszközökön.

Borítókép: Koncz Zsófia (Fotó: MTI/Kovács Attila)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektisza

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

Igen, ez is kötelező olvasmány, már persze ha nem vagy agyhalott Tisza-szektás, és/vagy rohadék propagandista vagy „politikus” ugyanott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu