Ingyenes egészségügyi továbbképzés indult bölcsődei dolgozóknak

A Kulturális és Innovációs Minisztérium a Bethesda Gyermekkórházzal és a Magyar Bölcsődék Egyesületével közösen ingyenes egészségügyi továbbképzést indított bölcsődei dolgozóknak – jelentette be a tárca családokért felelős államtitkára pénteken Miskolcon, az első képzés helyszínén.

Koncz Zsófia elmondta, a négyórás, gyakorlatorientált képzéseken az elsősegélynyújtás és az újjáélesztés alapjait sajátíthatják el a résztvevők, országszerte 21 helyszín 84 kurzusán 2000-2500 szakember vehet részt.

Az államtitkár a bölcsődei hálózat fejlesztését sikertörténetnek nevezte, hiszen míg 2010-ben 32 500 bölcsődei férőhely volt Magyarországon, mostanra mintegy 70 ezer, és jelentősen nőtt a bölcsődével rendelkező települések száma, 326-ról 1250-re.

Koncz Zsófia úgy fogalmazott, a bölcsőde több mint egy intézmény, ott szeretet, gondoskodás és jól felkészült szakemberek várják legféltettebb kincseinket, ezért a kormány megbecsüli a bölcsődei dolgozókat, akiknek 2010-ben bruttó 137 ezer forint volt az átlagbére, mostanra azonban már 700 ezer forint.

Az államtitkár beszámolt arról is, hogy folytatódik az európai uniós program részeként indult, de mostanra kormányzati támogatásból megvalósuló bölcsődei térítésidíj-támogatás, valamint már megjelent egy 337 millió forintos keretösszegű pályázati kiírás a legkevésbé fejlett régióknak munkahelyi bölcsődék létrehozására.

Hollósy András, Miskolc alpolgármestere kiemelte, a város sokat tesz a családok segítéséért, tíz bölcsődében kétszáz kisgyermeknevelő és dajka gondoskodik több mint hétszáz gyerekről, az általános iskolásoknak pedig ingyenes utazást biztosítanak a városi tömegközlekedési eszközökön.

Borítókép: Koncz Zsófia (Fotó: MTI/Kovács Attila)