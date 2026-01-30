Kiakadtak a szülők hajdú-bihari bombariadók miatt

Gyerekek ezreit kellett evakuálni több Hajdú-Bihar vármegyei és kárpátaljai iskolából és óvodából bombafenyegetés miatt. A szülők felháborodtak, a bombariadók ugyanis nehéz helyzet elé állították őket: sokan a munkahelyükről rohantak a gyermekükért – írja a Bors.

A bombariadók több általános és középiskolát is érintettek, a fenyegetés után mindegy egyes intézményt alaposan átvizsgáltak (Forrás: Haon/olvasói fotó)

Mint ahogyan arról beszámoltunk, ukrán nyelvű bombafenyegetést tartalmazó e-mail érkezett január 30-án ezidáig hét oktatási intézménybe és kilenc közintézménybe. A levelet egy magát ukrán katonának kiadó személy írta. Állítása szerint körülbelül ötszáz robbanószerkezetet helyeztek el társaival.

A rendőrség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást.

A Bors beszámolója szerint a legtöbb intézményből először az udvarra, majd a közeli intézményekbe vitték a gyerekeket és dolgozókat a tűzvizsgálat idejére, a szülőket pedig telefonon értesítették.

Hajdúdorogon az általánost, a bölcsődét, az óvodát és a gimnáziumot is kiürítették, a kisebbeket eléggé felzaklatta a dolog, közülük többen zokogtak. A nagyobbak sem örültek, ahogyan a szülők sem, főleg, hogy hamarosan körüzenetben kiküldték, hogy nem találtak semmit

– magyarázta a lapnak az egyik felháborodott szülő.

A Bors úgy tudja, hogy Berettyóújfalun a helyi gimnáziumot érintette a bombariadó, információik szerint innen a diákokat és a dolgozókat is a közeli művelődési házba kísérték át, míg átvizsgálták az épületet. Hamarosan itt is kiderült, hogy a fenyegetésnek nem volt alapja.

Borítókép: Rendőrök vizsgálták át a fenyegetést kapó iskolákat (Forrás: Police.hu)