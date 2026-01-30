bombariadóintézménygyermek

Kiakadtak a szülők hajdú-bihari bombariadók miatt

Egy édesanya például munkából és másik településről rohant a gyermekéért.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 16:20
Rendőrök vizsgálják át a fenyegetést kapó iskolákat (Forrás: police.hu)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gyerekek ezreit kellett evakuálni több Hajdú-Bihar vármegyei és kárpátaljai iskolából és óvodából bombafenyegetés miatt. A szülők felháborodtak, a bombariadók ugyanis nehéz helyzet elé állították őket: sokan a munkahelyükről rohantak a gyermekükért – írja a Bors.

A bombariadók több általános és középiskolát is érintettek, a fenyegetés után mindegy egyes intézményt alaposan átvizsgáltak (Forrás: Haon/olvasói fotó)

Mint ahogyan arról beszámoltunk, ukrán nyelvű bombafenyegetést tartalmazó e-mail érkezett január 30-án ezidáig hét oktatási intézménybe és kilenc közintézménybe. A levelet egy magát ukrán katonának kiadó személy írta. Állítása szerint körülbelül ötszáz robbanószerkezetet helyeztek el társaival. 

A rendőrség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást.

A Bors beszámolója szerint a legtöbb intézményből először az udvarra, majd a közeli intézményekbe vitték a gyerekeket és dolgozókat a tűzvizsgálat idejére, a szülőket pedig telefonon értesítették.

Hajdúdorogon az általánost, a bölcsődét, az óvodát és a gimnáziumot is kiürítették, a kisebbeket eléggé felzaklatta a dolog, közülük többen zokogtak. A nagyobbak sem örültek, ahogyan a szülők sem, főleg, hogy hamarosan körüzenetben kiküldték, hogy nem találtak semmit

– magyarázta a lapnak az egyik felháborodott szülő.

A Bors úgy tudja, hogy Berettyóújfalun a helyi gimnáziumot érintette a bombariadó, információik szerint innen a diákokat és a dolgozókat is a közeli művelődési házba kísérték át, míg átvizsgálták az épületet. Hamarosan itt is kiderült, hogy a fenyegetésnek nem volt alapja.

Borítókép: Rendőrök vizsgálták át a fenyegetést kapó iskolákat (Forrás: Police.hu)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektisza

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

Igen, ez is kötelező olvasmány, már persze ha nem vagy agyhalott Tisza-szektás, és/vagy rohadék propagandista vagy „politikus” ugyanott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu