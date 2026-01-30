bombaridaóbombafenyegetésfenyegetés

Bombakereső kutyákkal vizsgálták át a debreceni iskolákat

Az önkormányzat elítéli az intézmények bármiféle támadással való fenyegetését.

A  leghatározottabban elítéli a hajdú-bihari nevelési, oktatási intézmények bármiféle támadással való fenyegetését Debrecen önkormányzata – közölte a debreceni polgármesteri kabinetiroda kommunikációs csoportja. A hatóságok korábbi tájékoztatása szerint a rendőrség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés gyanúja miatt rendelt el nyomozást, miután több iskola is fenyegető e-mailt kapott. A fenyegetések feltehetően egy helyről érkeztek a hajdú-bihari oktatási intézményekbe.

Horváth Zoltán, Hajdúdorog polgármestere azt írta a közösségi oldalán, hogy a Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Oktatási Központban bombariadót rendeltek el, mert az intézménybe ezzel kapcsolatos fenyegető elektronikus levél érkezett. A debreceni polgármesteri hivatal közleménye szerint az önkormányzat a problémáról értesülve azonnal felvette a kapcsolatot a városban működő nevelési, oktatási intézmények fenntartóival. Arra kérte őket, hogy 

amennyiben a fenyegetés intézményeik bármelyikét érinti, úgy diákjaik és munkatársaik épségének védelme érdekében minden szükséges intézkedést haladéktalanul tegyenek meg, és értesítsék a hatóságokat.

A rendőrség minden, a fenyegetéssel érintett debreceni intézményt bombakereső kutyákkal haladéktalanul átvizsgált, 

robbanószerkezetet sehol nem találtak.


