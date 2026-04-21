A felejtés zónája – Negyven év távlatából Csernobil emberi történetei

A csernobili katasztrófa negyvenedik évfordulóján a budapesti Mai Manó Ház különleges kiállítással hívja fel a figyelmet a kollektív emlékezet törékenységére. Makszim Dondjuk ukrán fotográfus több mint húszezer darabból álló archívumának válogatása nem a pusztulás látványára, hanem az eltűnő emberi történetekre irányítja a figyelmünket. Május 17-ig látható Makszim Dondjuk A felejtés zónájában – Csernobil archívuma című kiállítása, amely a tragédia mikrotörténeteit tárja a látogatók elé.

Bényei Adrienn
2026. 04. 21. 5:35
Maxim Dondyuk eddig öt évet töltött a tiltott zónában Fotó: Balogh Dávid
Negyven év telt el azóta, hogy 1986. április 26-án a csernobili atomerőmű robbanása örökre megváltoztatta Európa történelmét és az ember technológiába vetett hitét. Az idő múlásával a katasztrófa emléke fokozatosan átalakul: a személyes élményekből történelem, majd mítosz válik. Makszim Dondjuk ukrán vizuális művész és fotográfus kiállítása a Mai Manó Házban ezen a kritikus idővonalon helyezkedik el. Egy olyan pillanatban, amikor a zóna mikrotörténelmi vonatkozású fizikai emlékei a végső megsemmisülés határára értek.

Május 17-ig látható A felejtés zónájában – Csernobil archívuma című kiállítás Fotó: Balogh Dávid

A fotográfus 2016-ban kezdett dolgozni a projekten, miután felismerte, hogy a zónáról alkotott képünk teljesen hiányos. A világ főként a robbanást és az azt követő pusztulást ismeri, de elfelejtette azt a nagyon is valóságos életet, amely a tragédia előtt létezett Pripjaty városában és a környező falvakban. A művész megközelítése nem a pusztulás esztétikájára, hanem a kollektív emlékezet rekonstrukciójára törekszik: nem egyszerűen megfigyel és dokumentál, hanem a múlt töredékeinek megmentőjeként és újraértelmezőjeként lép fel.
 

Makszim Dondjuk eddig öt évet töltött a tiltott zónában, hogy dokumentálja a természet által fokozatosan visszahódított területet. 

Kezdetben a táj és az elhagyott városok érdekelték, ám idővel figyelme a romok között megbúvó személyes tárgyakra irányult. – Amikor először jártam a zónában, még nem tudtam, mit keresek. A csend és a magány vonzott, menedéket találtam ott a háború káosza elől – idézte fel lapunknak Makszim Dondjuk.

Az  elhagyatott vidéket tanulmányoztam, azt a tájat, ahol a természet vette át az uralmat, eltüntetve az emberi jelenlét nyomait. Ahogy egyre mélyebbre jutottam a falvakban, leveleket, családi fotókat és filmtekercseket találtam, amiket senkinek nem volt ideje magával vinni. Innentől már nem egyszerűen egy hely dokumentálásáról volt szó, hanem a megmaradt anyagokkal való munkáról.

Az alkotófolyamat végül a töredékek összegyűjtésének, megőrzésének és újragondolásának folyamatává vált. Nemcsak rögzíteni akartam, hanem megérteni azt is, hogy mi marad hátra, miután az embereket kiszakítják az életterükből – fogalmazott.
A kiállítás egyik legmegrázóbb rétege a talált fényképek állapota. Az idő, a nedvesség és a sugárzás nyomai nemcsak roncsolták, hanem át is alakították a képeket. Az alkotó ezt a folyamatot „kémiai kollaborációnak” nevezi: a természet és az idő mintegy társszerzőként írja újra a múlt vizuális lenyomatait. A megkopott, elmosódott felületek így az emlékezet törékenységének metaforáivá válnak. Dondjuk azonban tudatosan elfordul a Csernobilról kialakult közhelyektől. 

A talált képek jelentése az idő múlásával átalakul. Amikor ezek a fotók készültek, senki sem tudta, mi fog történni. Ma már hordozzák annak tudását is, ami később bekövetkezett

– tette hozzá. Dondjuk projektje, a Csernobil-archívum, saját fotográfiáival együtt jelenleg húszezer darabot számlál és folyamatosan bővül. A művész nem válogatott szigorú szempontok szerint, mindent megőrzött, amit talált. Még a legegyszerűbb, leghétköznapibb kép is – egy családi pillanat, egy esküvő, egy hétköznapi jelenet – teljesen más jelentést kaphat az évek során. Ebben az értelemben az archívum híddá vált múlt és jelen között. 

A kiállítás különleges ereje abban rejlik, hogy egyszerre személyes és kollektív. A családi fényképek bensőséges világa és a kihalt terek távolságtartó képei egymás mellé kerülnek, mégis egységes narratívát alkotnak. Dondjuk munkája ezzel a fotográfia egyik alapvető funkciójára emlékeztet: a tanúságtételre. Nem véletlen, hogy a csernobili zóna a kultúrában is erőteljes szimbólummá vált. Többek között a Sztrugackij fivérek regénye, Tarkovszkij Stalker című filmje is hozzájárultak a zóna mitológiájának kialakulásához. Dondjuk azonban visszavezeti a figyelmet a valóságra: a tragédia nem látványos díszlet, hanem feldolgozatlan történetek sokasága. 

A projekt túlmutat Csernobil konkrét történetén. A művész saját, „alvó archívumként” emlegetett anyagára is utal, amely az ukrajnai forradalom és a háború előtti mindennapok lenyomatait őrzi. 

A dokumentarista munka csak az első lépés. Az idő hozzáadja az újabb rétegeket, és csak később értjük meg igazán, mit is rögzítettünk

– fogalmazott. Így válik A felejtés zónájában kiállítás a múltidézés mellett jelen idejű figyelmeztetéssé is. Arra késztet, hogy újragondoljuk viszonyunkat a képekhez, az emlékezethez és saját történeteinkhez, mielőtt azok is végleg eltűnnének a feledés homályában. A Mai Manó Ház tereiben megnyíló archívum egy eltűnt világ lenyomata és élő bizonyíték arra, hogy az emlékezés felelőssége minden korszakban közös ügyünk marad.

 

