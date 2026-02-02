aszteroidameteorrajHoldenergiaNASAmegfigyeléstörmelékaszteroida becsapódásmeteorit

2024 YR4: ez lesz az emberiség történetében valaha látott legenergikusabb aszteroida becsapódás

A csillagászok már most elkezdtek arra a lehetőségre felkészülni, hogy megfigyelhessék az emberiség történetében valaha feljegyzett legenergikusabb holdbéli becsapódási eseményt, ami egy kis szerencsével 2032-ben fog bekövetkezni. A 2024 YR4 katalógusjelű aszteroida a jelenlegi pályaszámítások szerint hét év múlva potenciálisan telibe találhatja égi kísérőnket, a Holdat, ami ha bekövetkezik, szabad szemmel is látható esemény lesz.

Elter Tamás
2026. 02. 02.
Ha megtörténik, igen látványos esemény lesz a becsapódás Fotó: Interesting Engineering
A 2024 YR4 jelű kisbolygót még 2024. december 27-én a Chilében működő ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, Aszteroida Földi Becsapódás Utolsó Riasztórendszere) állomás teleszkópjának segítségével fedezték fel.

A 2024 YR4 aszteroidát 2024 decemberében fedezték fel
A 2024 YR4 aszteroidát 2024 decemberében fedezték fel  Fotó: NASA

A 2024 YR4 aszteroida hét év múlva összeütközhet a Holddal

A földközeli kisbolygó felfedezése után elvégzett további megfigyelések, illetve az ezeken alapuló pályaszámítások először azt mutatták, hozzávetőleg 1% annak az esélye, hogy az aszteroida 2023. december 22-én összeütközzön a Földdel. Nem sokkal később a pontosított pályaszámítások alapján arra jutottak a csillagászok, hogy a becsapódás esélye 3,1 %-ra növekedett, ami rövid ideig a mindaddig legveszélyesebb földközeli objektummá tette a 2024 YR 4-est, és ami ezzel a sajtóhírekben kiérdemelte a szenzációhajhász „városgyilkos aszteroida” címet is.

A 2024 YR4 aszteroida az úgynevezett földközeli kisbolygók közé tartozik   Fotó: NASA

Földközeli, vagy földsúroló objektumnak ( angol terminológiában Near-Earth Object, NEO) azokat az aszteroidákat, üstökösöket vagy meteoroidokat nevezzük, amelyek pályája 1,3 csillagászati egység (CsE) távolságon belül metszi a Föld pályáját, ezért esetükben elméletben fennáll a Földdel való összeütközés lehetősége.

A várakozásoknak megfelelően azonban a további és még pontosabb megfigyelések jelentősen, gyakorlatilag a nullára csökkentették az aszteroida Földdel való ütközésének esélyét. A James Webb űrteleszkóp ( James Webb Space Telescope, JWST) utólagos megfigyelései és a NASA Sugárhajtási Laboratóriumában (Jet Propulsion Laboratory, JPL) működő Földközeli Objektumokat Tanulmányozó Központjának elemzése után azonban az amerikai űrkutatási szervezet szakértői  körülbelül 4,3 százalékra becsülték annak az esélyét, hogy a kisbolygó becsapódik a Holdba.

 „A Holdba való becsapódás esélye mindig is fennállt. Akkoriban ( a kisbolygó felfedezésének idején) ennek kisebb volt az esélye, mert a Föld látszott nagyobb célpontnak” – mondta Dr. Andrew Rivkin bolygótudós, a marylandi Johns Hopkins Egyetem kutatója az Ilf Science tudományos hírportálnak még 2025 áprilisában. 

A pontosabb pályaszámítások azt mutatják azonban, hogy a 2024 YR 4 pályasíkja eltávolodott a Földtől és jóval közelebb került a Holdhoz, 

így pillanatnyilag már 4 %-ra növekedett annak valószínűsége, hogy a kisbolygó az égi kísérőnk felszínébe csapódhat, ami több mint látványos jelenség lenne még a Földről nézve is. Aki úgy véli, hogy a 4 % csak igen csekély valószínűség, alábecsüli ennek jelentőségét.

Meteorzáporként érheti el a Földet a kilökődő holdi anyag

„Egy ilyen, megközelítőleg ~6,5 Mt TNT egyenértékű mozgási energiával rendelkező becsapódási esemény várhatóan egy ~1 km-es krátert hozhat létre a Holdon, és ez lesz az emberiség történetében a valaha feljegyzett legenergikusabb holdbecsapódási esemény is” - magyarázzák egy új és még még nem lektorált tanulmány szerzői. „A történelmi Apollo-program szeizmométerei az Apollo 13 S-IVB fokozatának ~1 kT TNT-egyenértékű becsapódását is rögzítették nagy távolságokon, ami arra utal, hogy a 2024 YR4 aszteroida méretéhez hasonló objektum becsapódása könnyen észlelhető szeizmikus jeleket produkálna a Holdon” – tették hozzá a kutatók. 

Az aszteroida Holdba csapódásának esélye veszélyeket is hordoz magában   Fotó: YouTube

Az aszteroida Holdba csapódása nem lenne kockázatoktól sem mentes esemény „Ha a 2024 YR4 2032-ben becsapódik a Holdba, az (statisztikailag) a legnagyobb becsapódás lesz körülbelül 5000 év óta” – magyarázták egy korábbi tanulmány szerzői. „Becsléseink szerint akár 108 t holdanyag is kilökődhet egy ilyen becsapódás során a Hold körüli szökési sebesség túllépésével”-írták a kutatók. A becsapódás során kilökődő holdanyag meteorrajok formájában érhetné el a Földet. Bár e meteoritok Földre jutásának lehetősége sem kizárt, ám ebben mégis az lenne a legfőbb kockázat, hogy a Holdból kirobbant törmelék telibe találhatná a Föld körül keringő műholdakat. Az új tanulmányban a tudósok megpróbálták modellezni, mi történik, ha az aszteroida becsapódik a Holdba, és egy előzetesen számított idővonalat javasolnak a rendkívüli jelenség  megfigyelésére.

A tudóscsoport modellszámítása szerint a potenciális becsapódási esemény a Csendes-óceán térségéből lesz  legjobban megfigyelhető   Fotó: ABC7

 „Eredményeink egy -2,5 és -3 közötti vizuális magnitúdójú optikai villanást sugallnak közvetlenül a becsapódás után, amely több percig eltart, majd órákig tartó infravörös utófénylés következik, melynek során ~2000 K-ről néhány száz K-re hűl le a becsapódás nyomán megolvadt holdkőzet” – magyarázza a csapat a tanulmányában. „Az eseményhez kapcsolódó szeizmikus energiafelszabadulás globális léptékű holdvisszhangot (~5,0 magnitúdójú) eredményezne, amelyet bármely modern szeizmométerrel könnyen ki lehetne mutatni” -állítja a tudóscsoport.

A Nap és a Hold után a Vénusz a csillagos ég legfényesebb objektuma. A Vénusz látszólagos fényessége elérheti a -4,6 magnitúdót. Mindez praktikusan azt jelenti, hogy a 2024 YR4 becsapódásának - 2,5, -3 magnitúdó körüli becsült fényessége szabad szemmel is jól kivehető lenne a Hold felszínén.

A modellszámításokat elvégző tudóscsoport szerint a becsapódás a Holdból jelentős mennyiségű anyag kilökődését okozná attól függően, hogy hol csapódott be égi kísérőnk felszínébe az aszteroida. Ha figyelmen kívül hagyjuk, hogy a Holdból kilökődő anyag potenciális veszélyt jelenthet a műholdakra nézve, maga a jelenség valójában rendkívüli látványt nyújtana. „[A] 2024 YR4 becsapódását követő év egyedülálló lehetőséget kínál a több tíz-száz méteres vagy méternél is kisebb holdkidobódási kráterek keletkezésének megfigyelésére is” – magyarázzák a kutatók.

Ha bekövetkezik, ez lesz az évszázad egyik leglátványosabb égi eseménye

A tudósok szerint a becsapódás nyomán kirobbanó törmeléket bolygóvédelmi technológiák teszteléséhez is fel lehetne használni. A kutatócsoport úgy véli, hogy a becsapódási esemény első pillanatait legjobban Hawaii térségéből lehet majd megfigyelni. „A 2032. december 22-re előre jelzett becsapódás akkor fog bekövetkezni, amikor a Hold fogyatkozó fázisában lesz körülbelül 70 százalékos megvilágítás mellett. A geometriai elemzés azt mutatja, hogy a déli becsapódási folyosó a Föld csendes-óceáni vidékéről látszik majd a legjobban” – magyarázza a csapat. „Különösen a Mauna Kea obszervatóriumok [...] élveznek optimális láthatóságot,mert ekkor a Hold magasan, körülbelül 80°-ra lesz a horizont felett, és a hajnal előtti sötétség is beköszönt” -írják a tudósok. 

A becsapódás nagy mennyiségű törmeléket juttathat a Hold és a Föld közötti kozmikus térbe     Fotó:  Evidence Network

A kutatócsoport tagjai egyetértenek azokkal a korábbi számításokkal, miszerint a Holdból kilövellt anyagtörmelék elérheti a holdbéli szökési sebességet – 8552 km/h (5315 mph) –, és így e holdi meteoroidok 

ideiglenesen benépesíthetik a Föld és a Hold közötti kozmikus teret, potenciális veszélyt jelentve a műholdakra. 

A csapat szerint a kilökődött anyagban a milliméteres méretű meteoroidoktól kezdve a méteres méretű sziklákig minden előfordulhat. A Földre eljutó holdbeli anyag minden szélességi fokon felvillanhat majd meteorként, sőt, az Antarktiszra is jutna némi ebből, ami kiváló helyszínnek számít a meteoritok begyűjtésére. Noha a becsapódás esélye egyelőre még alacsony, de ha bekövetkezik, az az évszázad egyik legkülönlegesebb és leglátványosabb égi jelenségévé válhat.

Az arXiv preprint szerverre feltöltött és egyelőre még lektorálásra váról tanulmány itt olvasható el angol nyelven, teljes terjedelmében.

A 2024 YR4 aszteroida:

  • egy olyan 2024. december 27-én felfedezett földközeli kisbolygó,
  • amely a pályaszámítások szerint 2032. december 22-én a Hold felszínébe csapódhat,
  • ami ha bekövetkezik, rendkívül fényes és szabad szemmel is látható jelenség lesz.

