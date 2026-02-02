2024 YR4: ez lesz az emberiség történetében valaha látott legenergikusabb aszteroida becsapódás

A 2024 YR4 jelű kisbolygót még 2024. december 27-én a Chilében működő ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, Aszteroida Földi Becsapódás Utolsó Riasztórendszere) állomás teleszkópjának segítségével fedezték fel.

A 2024 YR4 aszteroidát 2024 decemberében fedezték fel Fotó: NASA

A 2024 YR4 aszteroida hét év múlva összeütközhet a Holddal

A földközeli kisbolygó felfedezése után elvégzett további megfigyelések, illetve az ezeken alapuló pályaszámítások először azt mutatták, hozzávetőleg 1% annak az esélye, hogy az aszteroida 2023. december 22-én összeütközzön a Földdel. Nem sokkal később a pontosított pályaszámítások alapján arra jutottak a csillagászok, hogy a becsapódás esélye 3,1 %-ra növekedett, ami rövid ideig a mindaddig legveszélyesebb földközeli objektummá tette a 2024 YR 4-est, és ami ezzel a sajtóhírekben kiérdemelte a szenzációhajhász „városgyilkos aszteroida” címet is.

A 2024 YR4 aszteroida az úgynevezett földközeli kisbolygók közé tartozik Fotó: NASA

Földközeli, vagy földsúroló objektumnak ( angol terminológiában Near-Earth Object, NEO) azokat az aszteroidákat, üstökösöket vagy meteoroidokat nevezzük, amelyek pályája 1,3 csillagászati egység (CsE) távolságon belül metszi a Föld pályáját, ezért esetükben elméletben fennáll a Földdel való összeütközés lehetősége.

A várakozásoknak megfelelően azonban a további és még pontosabb megfigyelések jelentősen, gyakorlatilag a nullára csökkentették az aszteroida Földdel való ütközésének esélyét. A James Webb űrteleszkóp ( James Webb Space Telescope, JWST) utólagos megfigyelései és a NASA Sugárhajtási Laboratóriumában (Jet Propulsion Laboratory, JPL) működő Földközeli Objektumokat Tanulmányozó Központjának elemzése után azonban az amerikai űrkutatási szervezet szakértői körülbelül 4,3 százalékra becsülték annak az esélyét, hogy a kisbolygó becsapódik a Holdba.

„A Holdba való becsapódás esélye mindig is fennállt. Akkoriban ( a kisbolygó felfedezésének idején) ennek kisebb volt az esélye, mert a Föld látszott nagyobb célpontnak” – mondta Dr. Andrew Rivkin bolygótudós, a marylandi Johns Hopkins Egyetem kutatója az Ilf Science tudományos hírportálnak még 2025 áprilisában.

A pontosabb pályaszámítások azt mutatják azonban, hogy a 2024 YR 4 pályasíkja eltávolodott a Földtől és jóval közelebb került a Holdhoz,

így pillanatnyilag már 4 %-ra növekedett annak valószínűsége, hogy a kisbolygó az égi kísérőnk felszínébe csapódhat, ami több mint látványos jelenség lenne még a Földről nézve is. Aki úgy véli, hogy a 4 % csak igen csekély valószínűség, alábecsüli ennek jelentőségét.