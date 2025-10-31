Halloween-kisbolygó: ez volt minden idők leghorrorisztikusabb aszteroidája

Rendkívüli

Minden idők egyik legfélelmetesebb kinézetű aszteroidája haladt el megközelítőleg Föld-Hold távolságra, vagyis a bolygónkhoz rendkívül közel még egy évtizede, 2015 késő őszén.. A hatalmas és ijesztő űrbéli koponyára hasonlító aszteroida, a Halloween-kisbolygó nevet kapott kozmikus objektum hátborzongató különlegessége, hogy tíz éve, 2015. október 31-én éppen Halloween napján robogott el a Föld mellett.

2025. 10. 31.
Úgy néz ki, mint egy kozmikus halálfej Fotó: Space.com
Halloween-kisbolygó névre "hallgat" az a több mint bizarr kinézetű földközeli aszteroida, amely 2015-ben éppen Halloween napján haladt el a bolygónk mellett, alig messzebb a Föld-Hold közepes távolságnál.

A Halloween-kisbolygó képinzertjén a jobb oldali kockában a nyers radarkép, a baloldaliban pedig a számítógépesen feljavított verzió látható
A Halloween-kisbolygó képinzertjén a jobb oldali kockában a nyers radarkép, a baloldaliban pedig a számítógépesen feljavított verzió látható   Fotó: Interesting Engineering

A Halloween-kisbolygó kinézetével akár egy űrhorror-filmben is főszereplő lehetne

2015. október 31-én egy ijesztő, emberi koponyára hasonlító aszteroida suhant el a Föld mellett pont Halloweenkor, ami még hátborzongatóbbá tette az amúgy is hátborzongató kinézetű aszteroidát-írja a Space.com csillagászati hírportál. A Földhöz legközelebbi pontján körülbelül 480 000 kilométerre volt a bolygónktól, ami a Föld és a Hold közötti átlagos távolság 1,3-szorosa. 

A 2015 TB145  katalógusjelű aszteroida, vagyis a Halloween-kisbolygó pályjájának ábrája  Fotó: Tomruen  / Wikimedia Commons

( A Föld-Hold közepes távolság 384 402 kilométer.) Annak ellenére tehát, hogy a Halloween-kisbolygó egy úgynevezett földközeli vagy földsúroló aszteroidának minősült, mégsem jelentett közvetlen fenyegetést a bolygónkra.

Földközeli objektumnak (angol rövidítéssel NEO, Near-Earth Object) nevezzük azokat a meteoroidokat, aszteroidákat vagy üstökösöket, amelyeknek a pályája 1,3 csillagászati egységen belül -egy csillagászati egység a Föld és a Nap közepes távolsága, vagyis kereken 149.6 millió kilométe- keresztezik a Föld pályáját, ezért  elméletileg fennállhat az ütközés kockázata.

Az objektumot a hawaii Pan-STARRS obszervatórium csillagászai mindössze három héttel a Föld mellett történt elhaladása előtt fedezték fel; a földközeli aszteroida hivatalosan a 2015 TB145 katalógusjelet kapta. De a felfedezésekor még senki sem tudta, hogyan nézhet ki, egészen a Halloween előtti napig, amikor a Puerto Ricó-i Arecibo Obszervatórium elkészítette az égitest első radarképeit. Amikor megpillantották a felvételeket, még a sokat látott asztronómusok is mélységesen megdöbbentek.

A 2015 TB145  katalógusjelű aszteroida képe a felfedezésének napján, 2015. október 10-én a Pan-STARRS obszervatórium teleszkópjában    Fotó: RW/ Pan-STARRS Observatory / WIKIMEDIA COMMONS

A 2015 TB145 jelű aszteroidáról 2015. október 30-án készített és mintegy 25 láb/pixel (775 cm/pixel) felbontású felvételen ugyanis 

egy emberi koponyához kísértetiesen hasonló objektum képe rajzolódott ki. 

Az amerikai űrkutatási szervezet, a NASA szaktudósai tréfásan "nagy töknek" nevezték el az objektumot, mások, akik kevésbé tartották viccesnek az aszteroida formáját pedig Halloween-kisbolygóként kezdték el emlegetni, mivel a horrorisztikus formájú űrszikla éppen Halloween napján, azaz október 31-én suhant el a Föld mellett.

Legközelebb a halottak napján fog visszatérni

A 2015 TB145 katalógusjelet kapott aszteroida átmérője kilométer alatti, az apró égitestet először a Pan-STARRS obszervatórium 1,8 tükörátmérőjű teleszkópjával pillantottak meg. A kisbolygót az elvégzett pályaszámítás adatai alapján földközeli objektumként és az Apollo-csoport potenciálisan veszélyes aszteroidájaként határozták meg, amelynek körülbelül 650 méter az átmérője.

A "kozmikus halálfej" első radarképe   Fotó: NAIC-Arecibo/NSF / Wikimedia Commons

 Az aszteroidát azért nem tudták korábban felfedezni, mert keringési idejének nagy részét a Mars pályáján kívül tölti és nagy a pályahajlása is, ami általában jóval az ekliptika síkja alatt marad. Az aszteroida a 2015-ös felfedezését megelőzően 1923. október 29-én haladt el a Föld mellett a pályaszámítások szerint, de ekkor még jóval távolabb, mintegy 0,064 csillagászati egységre, vagyis 9 millió 600 ezer kilométerre volt a bolygónktól. 

Legközelebbi visszatérése 1988. november elsejére várható, vagyis a halottak napján lesz ismét a Föld közelében a Halloween-kisbolygó.

A "koponya-aszteroida" a NASA szakérői szerint a magas pályainklinációja és excentricitása miatt legnagyobb valószínűséggel egy halott üstökös maradványa, ami a számos Nap körüli elhaladása miatt már levedlette az összes illékony anyagát.

A Halloween-kisbolygó:

  • egy 2015. október elején felfedezett földközeli aszteroida,
  • ami az év október 31-én, vagyis Halloween napján haladt el legközelebb a Földhöz,
  • és a nagyjából 650 méter átmérőjű égitest  úgy nézett ki a radarképeken, mint egy emberi koponya.

