Univerzum: eszeveszett sebességgel száguld a kozmikus térben egy elszabadult szupermasszív fekete lyuk

Az M87 elliptikus galaxis jó példa a galaxismagban lévő fekete lyuk akkréciós koronggjáról kilövődő relativisztikus jelre Fotó: NASA and The Hubble Heritage Team

Ehhez foghatót, mint a most felfedezett és az intergalaktikus térben száguldó szupermasszív fekete lyukat még sohasem láttak korábban a csillagászok; a jelenséget a Hubble űrtávcső örökített meg, méghozzá teljesen véletlenül – áll a NASA közleményében.

Olyan keskeny anyagsáv alakult ki mögötte, amelyben új csillagok keletkeznek

„Úgy véljük, hogy egyfajta nyomot látunk a fekete lyuk mögött, ahol a gáz lehűl, és képes új csillagokat létrehozni. Tehát csillagok keletkezését figyelhetjük meg a fekete lyuk nyomában” – mondja Pieter van Dokkum, a connecticuti New Havenben található Yale Egyetem kutatója.

„Amit látunk, az tulajdonképpen az utóhatás. Akárcsak egy hajó mögött keletkező hullámnyom, itt is a fekete lyuk mögött húzódó nyomot látjuk.”

A szupermasszív fekete lyuk kilökődését szemléltető ábra Fotó: NAOJ

Ebben a sávban rengeteg új csillagnak kell lennie, hiszen a sáv majdnem fele olyan fényes, mint az a galaxis, amelyhez kapcsolódik -fűzi hozzá a Yale Egyetem kutatója.

A fekete lyuk az anyagsáv egyik végén fekszik, ami visszanyúlik egészen az anyagalaxisáig. A sáv legkülső csúcsán egy figyelemre méltóan fényes, ionizált oxigénatomokból álló gázcsomó található.

Egy fekete lyuk és a körülötte lévő akkréciós korong - az eseményhorizont határa - művészi ábrája Fotó: ESA/Hubble

A kutatók úgy vélik, hogy a fényes csomó eredete valószínűleg a fekete lyuk gázokkal ütköző mozgása által keltett lökéshullámra és az ezzel összefüggő hőhatásra vezethető vissza, vagy pedig a fekete lyuk körüli akkréciós korong sugárzása lehet.

„A (fekete lyuk) előtt lévő gáz lökéshullámot kap a gázfelhőn keresztülhaladó objektum nagyon nagy sebessége miatt. Hogy hogyan működik pontosan ez a mechanizmus, az viszont még nem igazán ismert” – magyarázza Pieter van Dokkum.