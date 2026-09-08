Az oktatás szabad, a kommentelés nem? – Cenzúráznak Lannert Judit Facebook-oldalán

Kiosztották a kommentelők

A poszt alatt rengetegen adtak hangot felháborodásuknak.

Az, hogy egy interjú 2023-as (!!! - lehet akármennyi felkiáltójellel dramatizálni a helyzetet), még nem teszi semmissé az abban elhangzottakat. Egyébként mindhárom állítás (a tanárok önálló gondolkodásra alkalmatlanok; az összes igazgatót leváltanám; meg kell szüntetni a pazarló dolgokat; a sok tantárgyat, a sok kis iskolát) szó szerint elhangzik a beszélgetésben

– írta az egyik kommentelő.

Egy másik hozzászóló pedig megemlítette, hogy

teljesen mindegy összevágott egy vagy sem...a mondatok egyértelműek.....mindegy milyen szövegkörnyezetbe teszi és mikor...

Egy harmadik hozzászóló pedig azt hangsúlyozta, hogy

éppenhogy csak elkezdődött a tanév, de Lannert Juditnak máris kicsengettek. Megengedhetetlen, hogy az oktatási miniszter sorozatosan sértegesse azon ágazat dolgozóit, akikért felel.

Rétvári: Hol bujkál Lannert Judit?

Rétvári Bence hétfőn a parlament ülésén azonnali kérdést szeretett volna feltenni a hétvégi botránnyal összefüggésben az oktatási miniszternek, ám Lannert Judit nem jelent meg. Az oktatási miniszter kedden sem volt ott az Országgyűllésben.

Miért bujkál, talán valami titkolnivalója van? Ezek a magyar oktatáspolitika legsértőbb, leginkább lenéző, fennhéjázó mondatai

– mondta Rétvári Bence. Szerinte az oktatási miniszternek a tanárok érdekét kellene képviselnie, de nem ezt teszi, a parlamentben pedig a saját mondatait kellene megvédenie, de eltűnik.