Lannert Judit felszívódott, egyre forróbb a talaj az oktatási miniszter lába alatt

Az újdonsült oktatási miniszter aztán a nyár végén azzal vetette észre magát, hogy körbejárta a Novák Katalin és Koncz Zsófia által is használt államtitkári/miniszteri szobát, amit lefitymált, nem találta benne az intimitást. Majd a videója végén rácsodálkozott, hogy egy kis fürdőszoba is van az épületben, amiben sminktükör is található. Szerinte ez bizonyítja, hogy az előző kormányok alatt nem szántak komoly szerepet a nőknek.

Lannert azzal is komoly felháborodást váltott ki, hogy miután ő Magyar Péter miniszterelnökkel már augusztus 31-én megnyitotta az évet, a múlt héten esedékes egyetemi tanévnyitókról egyszerűen kitiltotta a helyi országgyűlési képviselőket és polgármestereket. A tiltás a fideszes Papp László, debreceni polgármester mellett a Tisza szekerét toló Györfi Mihályt, Szolnok polgármesterét is érintette. Mindketten kiakadtak, hozzájuk pedig csatlakozott a szintén tiszás Márki-Zay Péter, hódmezővásárhelyi polgármester, és a fideszes Cser-Palkovics András is Székesfehérvárról.

A miniszter keménykedése egyébként teljesen fölösleges volt, hiszen a nagyvárosok iskoláinak évnyitóin rendre feltűnnek, fel is szólalnak a települési polgármesterek. Például a pécsi egyetem tanévnyitóján részt vett a pécsi polgármester is, de érdekes volt, ami Győrben történt.

A város – szintén Tisza-szimpatizáns – polgármestere, Pintér Bence a helyi bencés gimnázium évnyitóján mondott beszédet, az ünnepséget viszont nem az oktatási miniszter, hanem a helyileg beágyazottabb Bóna Szabolcs agrárminiszter részvételével, a helyi tiszás országgyűlési képviselővel tartották meg.