Lannert Judit felszívódott, egyre forróbb a talaj az oktatási miniszter lába alatt

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Nem jelent meg ma a parlamentben Lannert Judit. Az oktatási miniszter korábbi mondataiból a hétvége során óriási botrány kerekedett, a KDNP a lemondását követeli. A botrányról botrányra bukdácsoló miniszter teljesen fölösleges izmozással nehezíti a saját helyzetét, de Magyar Péter miniszterelnök egyelőre megvédte.

Kreft-Horváth Márk
2026. 09. 07. 17:58
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Az újdonsült oktatási miniszter aztán a nyár végén azzal vetette észre magát, hogy körbejárta a Novák Katalin és Koncz Zsófia által is használt államtitkári/miniszteri szobát, amit lefitymált, nem találta benne az intimitást. Majd a videója végén rácsodálkozott, hogy egy kis fürdőszoba is van az épületben, amiben sminktükör is található. Szerinte ez bizonyítja, hogy az előző kormányok alatt nem szántak komoly szerepet a nőknek. 

Lannert azzal is komoly felháborodást váltott ki, hogy miután ő Magyar Péter miniszterelnökkel már augusztus 31-én megnyitotta az évet, a múlt héten esedékes egyetemi tanévnyitókról egyszerűen kitiltotta a helyi országgyűlési képviselőket és polgármestereket. A tiltás a fideszes Papp László, debreceni polgármester mellett a Tisza szekerét toló Györfi Mihályt, Szolnok polgármesterét is érintette. Mindketten kiakadtak, hozzájuk pedig csatlakozott a szintén tiszás Márki-Zay Péter, hódmezővásárhelyi polgármester, és a fideszes Cser-Palkovics András is Székesfehérvárról. 

A miniszter keménykedése egyébként teljesen fölösleges volt, hiszen a nagyvárosok iskoláinak évnyitóin rendre feltűnnek, fel is szólalnak a települési polgármesterek. Például a pécsi egyetem tanévnyitóján részt vett a pécsi polgármester is, de érdekes volt, ami Győrben történt.

A város – szintén Tisza-szimpatizáns – polgármestere, Pintér Bence a helyi bencés gimnázium évnyitóján mondott beszédet, az ünnepséget viszont nem az oktatási miniszter, hanem a helyileg beágyazottabb Bóna Szabolcs agrárminiszter részvételével, a helyi tiszás országgyűlési képviselővel tartották meg. 

A példákból látható, hogy Lannert Juditnak a politikai érzékén még csiszolnia kell, ha a négyéves terveit meg akarja valósítani. Kérdés persze, hogy Magyar Péter kormányában meddig bukdácsolhatnak még a miniszterek. 

 

 

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