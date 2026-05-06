Horrorsérüléssel indult LeBron Jamesék rájátszásrangadója a címvédő ellen + videó

A főcsoport-elődöntők első mérkőzéseivel folytatódtak az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokság küzdelmei szerda hajnalban. Nyugaton a Los Angeles Lakers 108-90-re kapott ki az Oklahoma City Thundertől, a LeBron James vezette kaliforniai együttesben Jarred Vanderbilt olyan sérülést szenvedett, amin még a bajnoki címvédő OKC játékosai is szörnyülködtek. A keleti főcsoportban a Detroit Pistons 111-101-re győzte le a Cleveland Cavaliers csapatát.

Magyar Nemzet
2026. 05. 06. 9:48
LeBron Jamesék elvesztették az első oklahomai mérkőzésüket Fotó: Getty Images via AFP/Joshua Gateley
James Harden nem tudott túljárni Duncan Robinson eszén. Fotó: Getty Images via AFP/Gregory Shamus

Donovan Mitchell 23 pontot dobott (9/19 mezőnyből), így megszakadt az a sorozata, hogy zsinórban kilenc párharcnyitón harminc pont fölé jutott – ami NBA-rekord volt. James Harden 22 pontig jutott, de csak 6/15-tel dobott, és hét labdát eladott. A szakállas világsztár egy ízben picit összekülönbözött a Pistons játékosával, Duncan Robinsonnal is, de végül nem alakult ki nagyobb balhé közöttük.

A Detroit megszakította 12 meccses rájátszásbeli vereségsorozatát a Cleveland ellen, ennek kezdete még a 2007-es keleti főcsoportdöntőig nyúlt vissza. A Pistons most először vezet egy playoff párharc közben a 2008-as keleti elődöntő óta. Folytatás péntek hajnalban Detroitban.

NBA, rájátszás, főcsoport-elődöntők, eredmények 

  • Oklahoma City Thunder–Los Angeles Lakers 108-90 – a négy győztes meccsig tartó párharc állása: 1-0 az Oklahoma javára
  • Detroit Pistons–Cleveland Cavaliers 111-101 – a párharc állása: 1-0 a Detroit javára

kedden játszották:

  • San Antonio Spurs–Minnesota Timberwolves 102-104 – a párharc állása: 1-0 a Minnesota javára
  • New York Knicks–Philadelphia 76ers 137-98  – a párharc állása: 1-0 a New York javára

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
