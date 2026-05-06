Horrorsérüléssel indult LeBron Jamesék rájátszásrangadója a címvédő ellen + videó

Donovan Mitchell 23 pontot dobott (9/19 mezőnyből), így megszakadt az a sorozata, hogy zsinórban kilenc párharcnyitón harminc pont fölé jutott – ami NBA-rekord volt. James Harden 22 pontig jutott, de csak 6/15-tel dobott, és hét labdát eladott. A szakállas világsztár egy ízben picit összekülönbözött a Pistons játékosával, Duncan Robinsonnal is, de végül nem alakult ki nagyobb balhé közöttük.
A Detroit megszakította 12 meccses rájátszásbeli vereségsorozatát a Cleveland ellen, ennek kezdete még a 2007-es keleti főcsoportdöntőig nyúlt vissza. A Pistons most először vezet egy playoff párharc közben a 2008-as keleti elődöntő óta. Folytatás péntek hajnalban Detroitban.
NBA, rájátszás, főcsoport-elődöntők, eredmények
- Oklahoma City Thunder–Los Angeles Lakers 108-90 – a négy győztes meccsig tartó párharc állása: 1-0 az Oklahoma javára
- Detroit Pistons–Cleveland Cavaliers 111-101 – a párharc állása: 1-0 a Detroit javára
kedden játszották:
- San Antonio Spurs–Minnesota Timberwolves 102-104 – a párharc állása: 1-0 a Minnesota javára
- New York Knicks–Philadelphia 76ers 137-98 – a párharc állása: 1-0 a New York javára
