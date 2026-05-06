Horrorsérüléssel indult LeBron Jamesék rájátszásrangadója a címvédő ellen + videó

James Harden nem tudott túljárni Duncan Robinson eszén. Fotó: Getty Images via AFP/Gregory Shamus

Donovan Mitchell 23 pontot dobott (9/19 mezőnyből), így megszakadt az a sorozata, hogy zsinórban kilenc párharcnyitón harminc pont fölé jutott – ami NBA-rekord volt. James Harden 22 pontig jutott, de csak 6/15-tel dobott, és hét labdát eladott. A szakállas világsztár egy ízben picit összekülönbözött a Pistons játékosával, Duncan Robinsonnal is, de végül nem alakult ki nagyobb balhé közöttük.

A Detroit megszakította 12 meccses rájátszásbeli vereségsorozatát a Cleveland ellen, ennek kezdete még a 2007-es keleti főcsoportdöntőig nyúlt vissza. A Pistons most először vezet egy playoff párharc közben a 2008-as keleti elődöntő óta. Folytatás péntek hajnalban Detroitban.

NBA, rájátszás, főcsoport-elődöntők, eredmények

Oklahoma City Thunder–Los Angeles Lakers 108-90 – a négy győztes meccsig tartó párharc állása: 1-0 az Oklahoma javára

Detroit Pistons–Cleveland Cavaliers 111-101 – a párharc állása: 1-0 a Detroit javára

kedden játszották: