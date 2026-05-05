Két szoros meccs után zárásként kiütés a bajnoki döntőben
Tizenharmadik és első, így is, úgy is számolhatunk. Pécs városa a tizenharmadik bajnoki címét ünnepli női kosárlabdában, az NKA Universitas Pécs nevet viselő csapat most először aranyérmes, annak köszönhetően, hogy a finálé harmadik, keddi meccsén is legyőzte, sőt 77-49-re kiütötte a DVTK-t, és 3-0-s söpréssel célba ért. Rátgéber László munkájának gyümölcse ismét beért.
