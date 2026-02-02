Ez a közös Harry hercegben és Brooklyn Beckhamben

A 26 éves Brooklyn egyértelművé tette a napokban: most nem szeretne kibékülni a szüleivel – írta több külföldi lap is. Állítása szerint a szülei éveken át „irányították a sajtóban megjelenő narratívákat” a családjukról és hogy számukra fontosabb a „Brand Beckham”, mint a saját fiuk érzései. A fiú úgy gondolja, a szülei megpróbálták rávenni, mondjon le a neve használati jogairól, valamint úgy érezte, a családja alá akarta ásni a kapcsolatát a feleségével, Nicola Peltzcel.

A fiú szerint szülei rá akarták venni, hogy mondjon le a vezetékneve használati jogáról Fotó: Mark Case / Getty Images Europe

Feltűnő hasonlóságok érzékelhetők Brooklyn Beckham és Harry herceg családi viszálya közt. Mindkettő a párválasztás körül forog, és mindketten azt állítják, hogy „irányították” őket, és a „márkát” fontosabbnak tartották szülei, mint a boldogságukat.

Mindkét férfi olyan családban nőtt fel, ami központi szerepet játszik az Egyesült Királyság társadalmi életében, és születésüktől fogva szembesültek az ezzel járó reflektorfénnyel. A királyi család Nagy-Britannia történelmének egyik központja – írja a Mirror, és a Beckham család is – akik inkább az A-listás sztárokhoz tartoznak, mint az arisztokráciához, attól függetlenül, hogy David Beckhamet lovaggá ütötték nemrégiben és szorosan beépült kulturális életbe.

Kitagadás és megszégyenítés

A klánszerű családok jellemzője az a bekebelező szülői attitűd, hogy „ha nem vagy velünk, ellenünk vagy” – mondta el lapunknak Geist Klára, pszichológus. Ami a leválás során természetes, hogy a fiatal önálló identitást alakít ki, sok esetben megkérdőjelezve a családi értékrendet és jobban igazodva a kortársakhoz, a bekebelező szülők számára nem elfogadható. Pedig később, ha kap teret az ifjúkorú, akkor lázadástól függetlenül, képes újra közeledni, ha a szülő elfogadja felnőtt gyerekét partnerként. Még akkor is, ha nem teljesen az ő értékrendjét vallja.

A klánszerű családban valamelyik szülő domináns és nem tűri, hogy gyermeke vagy annak partnere más utakat járjon. Ilyenkor a felnőtt gyerekek vagy behódolnak önmaguk is és behódoló, ‹gyenge› partnert választanak vagy olyan domináns, erős partnert például, akár idősebbet is (Nicola Peltz, Meghan Markle), aki segíti leválásukat. Az ár nagyon nagy

– érzékeltette a szakember. Legtöbbször kitagadás a klánból és megszégyenítés, hisz „ellenünk vagy”. Ez azért nehéz, mert a felnövő, ifjú ember, nem akarja az egész kapcsolatrendszert elveszíteni, testvéreket, unokatestvéreket, barátokat. Nem érti, miért büntetik azért, mert nem a szülő által elképzelt, delegált utat járja. (Delegációnak azt hívjuk, amikor előre eltervezik, milyen utat kell járnia a dinasztia tagjának. Például csak fogorvos lehetsz, szülessen két fiad, vidd tovább a nevet/csak ebben a cégben dolgozhatsz.)