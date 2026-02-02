victoria beckhamharry hercegbrooklyn beckhamgeist kláraszülőgyerekcsaládnappali

Ez a közös Harry hercegben és Brooklyn Beckhamben

A Beckham családban január elején csúcsosodott ki a viszály, amikor a legnagyobb fiú, Brooklyn, egy hosszú Instagram-nyilatkozatban több súlyos vádat is megfogalmazott a szülei, David és Victoria Beckham ellen. Nagyon hasonlóan játszódott le 2021-ben Harry herceg leválása a királyi családról. A Magyar Nemzet Geist Klára pszichológust, párterapeutát kérdezte, mi játszódhat le egy-egy ilyen világhírű családban, amikor is a házasságkötés után az egyik gyermek kiválik és különböző vádakkal illeti a szüleit, valós vagy vélt sérelmeket fogalmaz meg.

Takács Eszter
2026. 02. 02. 6:05
Fotó: Karwai Tang Forrás: WireImage
A 26 éves Brooklyn egyértelművé tette a napokban: most nem szeretne kibékülni a szüleivel – írta több külföldi lap is. Állítása szerint a szülei éveken át „irányították a sajtóban megjelenő narratívákat” a családjukról és hogy számukra fontosabb a „Brand Beckham”, mint a saját fiuk érzései. A fiú úgy gondolja, a szülei megpróbálták rávenni, mondjon le a neve használati jogairól, valamint úgy érezte, a családja alá akarta ásni a kapcsolatát a feleségével, Nicola Peltzcel.

LONDON, ENGLAND - JANUARY 20: In this photo illustration, UK newspaper front pages display stories and images on the Beckham family feud on January 20, 2026 in London, England. On Monday night, Brooklyn Beckham posted a six-page statement via Instagram detailing the tension between him and his parents, Sir David and Victoria Beckham. (Photo Illustration by Mark Case/Getty Images)
A fiú szerint szülei rá akarták venni, hogy mondjon le a vezetékneve használati jogáról  Fotó: Mark Case / Getty Images Europe

Feltűnő hasonlóságok érzékelhetők Brooklyn Beckham és Harry herceg családi viszálya közt. Mindkettő a párválasztás körül forog, és mindketten azt állítják, hogy „irányították” őket, és a „márkát” fontosabbnak tartották szülei, mint a boldogságukat.

Mindkét férfi olyan családban nőtt fel, ami központi szerepet játszik az Egyesült Királyság társadalmi életében, és születésüktől fogva szembesültek az ezzel járó reflektorfénnyel. A királyi család Nagy-Britannia történelmének egyik központja – írja a Mirror, és a Beckham család is – akik inkább az A-listás sztárokhoz tartoznak, mint az arisztokráciához, attól függetlenül, hogy David Beckhamet lovaggá ütötték nemrégiben és szorosan beépült kulturális életbe.

Kitagadás és megszégyenítés

A klánszerű családok jellemzője az a bekebelező szülői attitűd, hogy „ha nem vagy velünk, ellenünk vagy” – mondta el lapunknak Geist Klára, pszichológus. Ami a leválás során természetes, hogy a fiatal önálló identitást alakít ki, sok esetben megkérdőjelezve a családi értékrendet és jobban igazodva a kortársakhoz, a bekebelező szülők számára nem elfogadható. Pedig később, ha kap teret az ifjúkorú, akkor lázadástól függetlenül, képes újra közeledni, ha a szülő elfogadja felnőtt gyerekét partnerként. Még akkor is, ha nem teljesen az ő értékrendjét vallja.

A klánszerű családban valamelyik szülő domináns és nem tűri, hogy gyermeke vagy annak partnere más utakat járjon. Ilyenkor a felnőtt gyerekek vagy behódolnak önmaguk is és behódoló, ‹gyenge› partnert választanak vagy olyan domináns, erős partnert például, akár idősebbet is (Nicola Peltz, Meghan Markle), aki segíti leválásukat. Az ár nagyon nagy

 – érzékeltette a szakember. Legtöbbször kitagadás a klánból és megszégyenítés, hisz „ellenünk vagy”. Ez azért nehéz, mert a felnövő, ifjú ember, nem akarja az egész kapcsolatrendszert elveszíteni, testvéreket, unokatestvéreket, barátokat. Nem érti, miért büntetik azért, mert nem a szülő által elképzelt, delegált utat járja. (Delegációnak azt hívjuk, amikor előre eltervezik, milyen utat kell járnia a dinasztia tagjának. Például csak fogorvos lehetsz, szülessen két fiad, vidd tovább a nevet/csak ebben a cégben dolgozhatsz.)

A klán feje legtöbbször nem enged változtatást, újítást, dominanciájából sem enged a fiatal javára – mondta a szakember.

Ezekben az erősen összezárt családi rendszerekben, nagyon erősek a külső határok, míg a családtagok énhatárait nem tartják tiszteletben. A család iránti lojalitás mindent felülír. A szülő nem engedi a gyerek leválását, a felnőtt gyerek tulajdon, identitáskellék – magyarázta Geist Klára. Hozzátette: árulásnak számít a gyerek felnövése.

PARIS, FRANCE - JANUARY 17: (L to R) David Beckham, Brooklyn Beckham, Victoria Beckham and Kate Moss attend the Dior Homme Menswear Fall/Winter 2020-2021 show as part of Paris Fashion Week on January 17, 2020 in Paris, France. (Photo by David M. Benett/Dave Benett/Getty Images)
A klánszerű családok jellemzője az a bekebelező szülői attitűd, hogy „ha nem vagy velünk, ellenünk vagy” Fotó: Dave Benett / Dave Benett Collection

Tönkre megyünk, ha elhagysz

A szülők, legtöbbször a család érdekeire hivatkozva igazolják a kontrollt. A felnövő gyerek bűntudatos és szorong. Ez gyakran lázadásba, dühbe vált át. A bekebelezés, a lojalitás követelése a családi rendszer önvédelmét jelenti. A gyerek sokszor túlzott felelősséget érez a családtagokért. Sokszor nehéz saját családot alapítania. Általában nincs magánélet a klánban, a gyerek tulajdon, a „családi mi” előbbre van az én-nél. „Tönkre megyünk, ha elhagysz” – magyarázta a pszichológus.

A Mirror szerint Harry esetében idővel enyhült a feszültség apa és fia között, ami részben annak köszönhető, hogy Károly király is nyitott a megbékélésre. A lap forrásai szerint David és Victoria Beckham bűntudattal küzdenek a kialakult helyzet miatt, és különösen az egykori Spice Girl viseli nehezen az elsőszülött fia nyilvános kirohanásait. A bennfentesek szerint a pár attól is tart, hogy a konfliktus hosszú távon a Beckham család imázsára is hatással lehet – írja a Bors.

 

