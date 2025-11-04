David BeckhamII. Erzsébet királynőManchester UnitedLondonIII. Károly király

Lovagi rangot kapott David Beckham

A korábbi világsztár labdarúgó mostantól Sir David Beckham.

2025. 11. 04. 17:37
Fotó: Andrew Matthews Forrás: MTI/AP/PA pool
III. Károly király a London nyugati határában emelkedő ősi királyi rezidencián, a windsori kastélyban nyújtotta át az évezredes hagyományokra visszanyúló avatási ceremónián a Sir előnév viselésére jogosító lovagi jelvényt az angol labdarúgás ötvenéves egykori kiválóságának.

Sir David Beckham 115-szörös angol válogatottság és húszévi látványos karrier után 2013-ban vonult vissza a profi futballtól.

Ő az első angol labdarúgó, aki négy ország klubszíneiben is bajnokságot nyert: a Manchester Unitedben eltöltött évek után a Real Madridnál és az amerikai LA Galaxynál folytatta, majd a Paris Saint-Germain játékosaként fejezte be a pályafutását.

Az egykori labdarúgósztár neve többször is felmerült a lovagi címre esélyes kitüntettek között, de eddig mindig lemaradt a listáról. 

A fogadóirodák 2011-ben is gyakorlatilag biztosra vették, hogy David Beckhamből lovag lesz, mivel kulcsszerepet játszott abban, hogy London elnyerte a 2012-es nyári olimpiai játékok rendezési jogát, de végül abban az évben sem került fel a listára.

Windsor, 2025. november 4. III. Károly brit király (b) a Brit Birodalom Érdemrendjének lovagrenden kívüli lovag címével tünteti ki David Beckham korábbi angol válogatott labdarúgót (k) a windsori kastélyban 2025. november 4-én. MTI/AP/PA/Jonathan Brady
Fotó: MTI/AP/PA/Jonathan Brady

III. Károly néhai édesanyja, II. Erzsébet királynő 2003-ban a Brit Birodalom Rendjének tisztje (OBE) címet adományozta neki, de ez nem lovagi rang, így nem jogosítja fel viselőjét a Sir előnév használatára.

Keddtől viszont Beckhamet hivatalosan is Sir Davidnek kell szólítani, és így felesége, Victoria Beckham, a popsztárból lett sikeres divattervező – aki saját jogán 2017 óta az OBE cím birtokosa – a Lady Beckham megszólításra tarthat igényt.

A királyi elismerések kitüntetettjeinek névsorát évente kétszer, a mindenkori uralkodó hivatalosan júniusban megünnepelt születésnapján, illetve újév előtt hirdetik ki.

Beckham az idei születésnapi listán szerepelt a lovagi rangra emelt kitüntettek névsorában, a király pedig formálisan kedden avatta a lovagi rend tagjává a volt futballsztárt.

A windsori kastélyban tartott ceremónia után Beckham kijelentette: nem is lehetne büszkébb új lovagi címére, hiszen mindenki tudja róla, hogy milyen hazafias érzelmeket táplál, és mennyire fontos számára a brit monarchia intézménye.

 

Borítókép: David Beckham lovagi rangot kapott (Fotó: MTI/AP/PA)


