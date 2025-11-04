Holnap jön az év legnagyobb teliholdja

Az együttállás egy binokulárral jól megfigyelhető lesz. A Svábhegyi Csillagvizsgáló erre az estére külön programot is szervez, ahol a látogatók nemcsak a Hold és a Fiastyúk együttállását, hanem a Hold krátereit is megcsodálhatják.

Szerdán a Hold 357 218 kilométerre lesz a Földtől, ez a 356 400 kilométeres legkisebb Föld–Hold-távolsághoz nagyon közel van. A Hold átmérője ilyenkor 14 százalékkal nagyobbnak, harminc százalékkal fényesebbnek látszik, mintha az ellenkező oldalon, földtávolban következne be a telihold. Már egy kézi binokulárral is megfigyelhetők lesznek a holdtengerek bazaltláva sziluettjei vagy akár a legnagyobb sugársávos kráterek világító, körbesugárzó sávja.