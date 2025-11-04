teliholdégboltcsillaghalmazMagyarországFiastyúk

Holnap jön az év legnagyobb teliholdja

Szerda éjszaka földközelbe ér a novemberi telihold, majd másnap szoros közelségbe kerül a Fiastyúk csillaghalmazzal – tájékoztatott a Svábhegyi Csillagvizsgáló kedden.

2025. 11. 04.
illusztráció Fotó: Europress/AFP/Mads Claus Rasmussen
A 2025-ös év teliholdjai közül a mostani telihold lesz a legközelebb a Földhöz, és látszik a legnagyobbnak. Másnap, november 6-án az éppen fogyásnak indult Hold a Fiastyúk csillaghalmazzal kerül szoros együttállásba. A szürkületben távcsővel még két csillag kilépése is megfigyelhető a Hold pereme mögül. 

Az együttállás egy binokulárral jól megfigyelhető lesz. A Svábhegyi Csillagvizsgáló erre az estére külön programot is szervez, ahol a látogatók nemcsak a Hold és a Fiastyúk együttállását, hanem a Hold krátereit is megcsodálhatják.

Szerdán a Hold 357 218 kilométerre lesz a Földtől, ez a 356 400 kilométeres legkisebb Föld–Hold-távolsághoz nagyon közel van. A Hold átmérője ilyenkor 14 százalékkal nagyobbnak, harminc százalékkal fényesebbnek látszik, mintha az ellenkező oldalon, földtávolban következne be a telihold. Már egy kézi binokulárral is megfigyelhetők lesznek a holdtengerek bazaltláva sziluettjei vagy akár a legnagyobb sugársávos kráterek világító, körbesugárzó sávja.

Másnap, csütörtök este napnyugta után nem sokkal az északkeleti égbolt alacsonyabb részén figyelhető meg a majdnem telihold és a Fiastyúk (M45) csillaghalmazának szoros közelsége. Az együttállás annyira szorosnak indul, hogy holdkeltekor a Fiastyúk melletti Hold annak néhány csillagát még ki is takarja, sőt Magyarországtól keletre az is megfigyelhető, ahogy a Hold átvonul a csillaghalmazon.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló ezen a különleges estén programot is szervez, ahol a látogatók távcsöves bemutatón keresztül figyelhetik meg az együttállás legszebb pillanatait. Az eseményen csillagászok segítenek a Hold és a Fiastyúk részletes megfigyelésében, és a fogyásnak indult Hold legszebb krátereit is bemutatják.

 

