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Serena Williams: egy elmélet megbukott, Wimbledon várhatja a csodát?

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Vasárnap késő este hivatalossá vált, amit már sejteni lehet: Serena Williams egyesben is visszatér, megkapta a wimbledoni szabadkártyát. Az amerikai teniszklasszis elméletileg a jelen legnagyobb sztárjainak egyikét is megkaphatja a pénteki sorsoláson. Serena Williams visszatérésében nagy szerepet játszott a lánya, Olympia, de arra azért aligha számíthat, hogy édesanyjától nagy menetelést lát egyesben. Hétfőn elkezdődött a füves pályás Grand Slam-torna selejtezője, Piros Zsombor magabiztosan jutott a második fordulóba.

Koczó Dávid
2026. 06. 22. 15:02
Serena Williams majdnem négy év kihagyás után Wimbledonban játszik újra egyes mecset Fotó: Anadolu via AFP/Halil Sagirkaya
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Ez az elmélet azonban megbukott azzal, hogy Serena Williams egyesben is indul idén Wimbledonban. A döntés azért is érdekes, mert egyes meccset egyáltalán nem játszott a 2022-es – ideiglenes – visszavonulása óta, az elmúlt hetekben párosban láthatták őt a rajongók Londonban és Berlinben.

– A páros nem az egyesre való felkészülés – szögezte le a britek korábbi teniszezője, Greg Rusedski. – Egy nagy bajnokot sosem szabad leírni, de negyvennégy évesen nagyon nehéz dolga van. Grand Slam-tornán két hét alatt hét meccset kellene nyerni.

Mi lehet a visszatérő Serena Williams reális célja?

Rusedski számolása természetesen arra vonatkozik, hogy mi kell a végső győzelemhez, s Serena Williams múltja miatt nem véletlenül helyezi ilyen magasra a lécet, ugyanakkor ez teljesen irreális elvárásnak tűnik. Maga Serena hangsúlyozza: semmiféle nyomást nem akar magára helyezni eredmények terén, azért játszik, hogy lányai, Olympia és a 2023 nyarán született Adira lássák nagy versenyeken teniszezni. 

Erre ugyanakkor bőven elég lehetett volna a páros is, azaz vélhetően Serena önmagában nagyobb célokat tűzött ki pályafutása bónusz fejezetére, mint amit nyilvánosan be akar vallani.

Női teniszben nem egyedi, hogy valaki néhány évvel a visszavonulása után meggondolja magát, ám a korábbi esetek egyáltalán nem azt sugallják, hogy Serena Williamsszel komolyan kellene számolni egyesben. Martina Navratilova 2000-ben, túl a negyvenen tért vissza, s vegyes párosban nyert is még további három Grand Slam-trófeát, egyesben viszont mindössze két nyert meccset tudott felmutatni ebben az időszakban. A korábbi világelső Caroline Wozniacki 2023-ban három és fél év kihagyás és két szülés után tért vissza, a két Grand Slam-nyolcaddöntő ehhez képest egészen figyelemre méltó eredmény volt tőle, de ő több mint tíz évvel fiatalabb volt, amikor a visszatérés mellett döntött, mint most Serena Williams.

Miközben Williams visszatérése egyesben aligha kecsegtet akár csak megközelítőleg olyan eredményekkel, mint amilyeneket pályafutása során már elért, abban is biztosak lehetünk, hogy az idei esélyesek nem szeretnék őt ellenfélnek kapni az első fordulóra.

Piros Zsombor sikere Wimbledonban

A főtáblás küzdelmek június 29-én kezdődnek Wimbledonban, a selejtező viszont már zajlik. A férfiaknál Piros Zsombor a magyar érdekelt, 6:2, 6:2-re verte a tavalyi junior bajnokot, a bolgár Ivan Ivanovot. Piros a kvalifikációban 23. kiemelt brit Billy Harris ellen folytatja, a főtáblára jutáshoz összesen három selejtezős meccset kellene nyernie, ahogy a nők között Gálfi Dalmának (10. kiemelt) is. Ő tavaly a harmadik fordulóban a későbbi döntős Amanda Anisimovától kapott ki Wimbledonban, azaz rengeteg ranglistapontot veszíthet, ha idén még a főtábláig sem jut el.

Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Udvardy Panna és Bondár Anna alanyi jogon főtáblás a füves pályás Grand Slam-tornán.

 

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