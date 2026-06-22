Serena Williams: egy elmélet megbukott, Wimbledon várhatja a csodát?

Ez az elmélet azonban megbukott azzal, hogy Serena Williams egyesben is indul idén Wimbledonban. A döntés azért is érdekes, mert egyes meccset egyáltalán nem játszott a 2022-es – ideiglenes – visszavonulása óta, az elmúlt hetekben párosban láthatták őt a rajongók Londonban és Berlinben.

– A páros nem az egyesre való felkészülés – szögezte le a britek korábbi teniszezője, Greg Rusedski. – Egy nagy bajnokot sosem szabad leírni, de negyvennégy évesen nagyon nehéz dolga van. Grand Slam-tornán két hét alatt hét meccset kellene nyerni.

Mi lehet a visszatérő Serena Williams reális célja?

Rusedski számolása természetesen arra vonatkozik, hogy mi kell a végső győzelemhez, s Serena Williams múltja miatt nem véletlenül helyezi ilyen magasra a lécet, ugyanakkor ez teljesen irreális elvárásnak tűnik. Maga Serena hangsúlyozza: semmiféle nyomást nem akar magára helyezni eredmények terén, azért játszik, hogy lányai, Olympia és a 2023 nyarán született Adira lássák nagy versenyeken teniszezni.

Erre ugyanakkor bőven elég lehetett volna a páros is, azaz vélhetően Serena önmagában nagyobb célokat tűzött ki pályafutása bónusz fejezetére, mint amit nyilvánosan be akar vallani.

Női teniszben nem egyedi, hogy valaki néhány évvel a visszavonulása után meggondolja magát, ám a korábbi esetek egyáltalán nem azt sugallják, hogy Serena Williamsszel komolyan kellene számolni egyesben. Martina Navratilova 2000-ben, túl a negyvenen tért vissza, s vegyes párosban nyert is még további három Grand Slam-trófeát, egyesben viszont mindössze két nyert meccset tudott felmutatni ebben az időszakban. A korábbi világelső Caroline Wozniacki 2023-ban három és fél év kihagyás és két szülés után tért vissza, a két Grand Slam-nyolcaddöntő ehhez képest egészen figyelemre méltó eredmény volt tőle, de ő több mint tíz évvel fiatalabb volt, amikor a visszatérés mellett döntött, mint most Serena Williams.