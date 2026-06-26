Marozsán Fábián szoros csatát vívott, Wimbledonban jön a visszavágó?
Bár vezetett, végül negyedik ATP-elődöntőjét is elveszítette Marozsán Fábián. A magyar teniszező a mallorcai ATP 250-es füves pályás tornán 5:7, 6:2, 6:4-re kapott ki Alejandro Davidovich Fokina ellen. Marozsán füves pályás formája biztató Wimbledon előtt, a hétfőn kezdődő Grand Slam-tornán akár vissza is vághat a spanyol Davidovich Fokinának.
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