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Alcaraz nem így akart középpontba kerülni a wimbledoni döntő napján

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Vasárnap lezárul a wimbledoni teniszbajnokság. A férfiak egyéni versenyében az első két kiemelt, Jannik Sinner és Alexander Zverev vívja a döntőt, de a finálé napján még világranglista-2. Carlos Alcarazról is hírek érkeztek a hétvégén. Nem épp olyanok, amilyeneknek a spanyol teniszező szurkolói örülhetnek.

Wiszt Péter
2026. 07. 12. 10:31
Továbbra is bizonytalan Carlos Alcaraz visszatérésének időpontja Fotó: NurPhoto via AFP/Joan Valls
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A sport Oscar-gálájának is nevezett Laureus-díjátadón Madridban Carlos Alcaraz örülhetett, április végén őt választották 2025 legjobb férfisportolójának
A sport Oscar-gálájának is nevezett Laureus-díjátadón Madridban Carlos Alcaraz örülhetett, április végén őt választották 2025 legjobb férfisportolójának. Fotó: Xinhua via AFP/Cheng Min

A rajongók között azonban egyre nagyobb az aggodalom, amiért kedvencük sorra mondja le a versenyeket, pláne azok után, amit az egykori GS-döntős Greg Rusedski nyilatkozott Alcaraz videóiról.

A szakember ugyanis úgy véli, hogy a 23 éves játékos láthatóan nem tudja erősen megütni a labdákat, és a szervákat sem képes a szokásos módon gyakorolni. Rusedski megjegyezte: nagyon meglepődne, ha a spanyol kiválóság részt venne az augusztus végén startoló New York-i Grand Slam-tornán, a US Openen. 

Addig ugyanakkor még van másfél hónap, és ezen időszak elején Alcaraz két legnagyobb riválisára fókuszál a világ. Sinner és Zverev wimbledoni döntője magyar idő szerint vasárnap 17.00-kor kezdődik.

 

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