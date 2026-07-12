Alcaraz nem így akart középpontba kerülni a wimbledoni döntő napján

A sport Oscar-gálájának is nevezett Laureus-díjátadón Madridban Carlos Alcaraz örülhetett, április végén őt választották 2025 legjobb férfisportolójának. Fotó: Xinhua via AFP/Cheng Min

A rajongók között azonban egyre nagyobb az aggodalom, amiért kedvencük sorra mondja le a versenyeket, pláne azok után, amit az egykori GS-döntős Greg Rusedski nyilatkozott Alcaraz videóiról.

A szakember ugyanis úgy véli, hogy a 23 éves játékos láthatóan nem tudja erősen megütni a labdákat, és a szervákat sem képes a szokásos módon gyakorolni. Rusedski megjegyezte: nagyon meglepődne, ha a spanyol kiválóság részt venne az augusztus végén startoló New York-i Grand Slam-tornán, a US Openen.

Addig ugyanakkor még van másfél hónap, és ezen időszak elején Alcaraz két legnagyobb riválisára fókuszál a világ. Sinner és Zverev wimbledoni döntője magyar idő szerint vasárnap 17.00-kor kezdődik.