Cruz Hewitt a junior fiúk wimbledoni fináléjában vasárnap a nála másfél évvel fiatalabb amerikai Jordan Lee ellen lép pályára.
Federerék segítségével lett wimbledoni döntős, majd kihívta Grand Slam-győztes édesapját
Huszonnégy év után ismét Grand Slam-fináléban szerepel egy Hewitt vezetéknevű ausztrál teniszező. Wimbledonban a junior fiúk mezőnyében Cruz Hewitt döntőt játszhat vasárnap, méghozzá korábbi bajnok édesapja, Lleyton Hewitt szemei előtt.
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