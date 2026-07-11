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Federerék segítségével lett wimbledoni döntős, majd kihívta Grand Slam-győztes édesapját

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Huszonnégy év után ismét Grand Slam-fináléban szerepel egy Hewitt vezetéknevű ausztrál teniszező. Wimbledonban a junior fiúk mezőnyében Cruz Hewitt döntőt játszhat vasárnap, méghozzá korábbi bajnok édesapja, Lleyton Hewitt szemei előtt.

Wiszt Péter
2026. 07. 11. 11:00
Cruz Hewitt egy lépésre került a trófeától Fotó: Getty Images via AFP/Clive Brunskill
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Cruz Hewitt a junior fiúk wimbledoni fináléjában vasárnap a nála másfél évvel fiatalabb amerikai Jordan Lee ellen lép pályára.

 

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