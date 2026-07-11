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Djokovics már múlt időben beszélt magáról, Sinner nem értett egyet vele

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Pénteken hiába próbálta, nem jutott be pályafutása 39. Grand Slam-döntőjébe Novak Djokovics. A szerb teniszező a wimbledoni elődöntőt három szettben vesztette el a világelső és címvédő Jannik Sinner ellen. A találkozó után mindkettejük értékelésében előjött, hogy a szerbnél van-e jobb fogadó a világon.

Wiszt Péter
2026. 07. 11. 7:21
Novak Djokovics reméli, nem utoljára játszott a wimbledoni centerpályán Fotó: AFP/Adrian Dennis
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Sinner szerint még mindig Djokovics a legjobb fogadó

Az idei első, összességében hetedik GS-fináléjára készülő Sinner annál inkább örült: – Tudtam, hogy emelnem kell a játékom színvonalát, és ezt meg is tettem, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Köszönöm a csapatomnak, hogy segített a lehető legjobb állapotba kerülni, örülök, hogy ismét döntőt játszhatok – mondta a címvédő, majd Djokovicsot méltatta. – Mindig nagyon kemény mérkőzéseket játszunk egymással, legutóbb az ausztráliai elődöntőt ráadásul ő nyerte. Próbáltam agresszív lenni és jól szerválni, mert szerintem nincs nála jobb fogadó. Elégedett lehetek a mai teljesítményemmel.

Sinner és Zverev vasárnap délután vívják a wimbledoni döntőt, a legutóbbi kilenc találkozásuk során egyaránt az olasz játékos nyert.

 

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