Djokovics már múlt időben beszélt magáról, Sinner nem értett egyet vele

Sinner szerint még mindig Djokovics a legjobb fogadó

Az idei első, összességében hetedik GS-fináléjára készülő Sinner annál inkább örült: – Tudtam, hogy emelnem kell a játékom színvonalát, és ezt meg is tettem, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Köszönöm a csapatomnak, hogy segített a lehető legjobb állapotba kerülni, örülök, hogy ismét döntőt játszhatok – mondta a címvédő, majd Djokovicsot méltatta. – Mindig nagyon kemény mérkőzéseket játszunk egymással, legutóbb az ausztráliai elődöntőt ráadásul ő nyerte. Próbáltam agresszív lenni és jól szerválni, mert szerintem nincs nála jobb fogadó. Elégedett lehetek a mai teljesítményemmel.

Sinner és Zverev vasárnap délután vívják a wimbledoni döntőt, a legutóbbi kilenc találkozásuk során egyaránt az olasz játékos nyert.