A csehországi időjárásnak ma Wimbledonban lesz meg az eredménye

Muchová vagy Nosková lesz Wimbledon cseh teniszbajnoka?

A szombati döntő akár nézettségi rekordokat is dönthet Csehországban. A rutin az elődöntőben mérkőzéslabdáról fordítva diadalmaskodó Muchová mellett szól. Ő előbb jutott be a fináléba, így már a másik találkozó közben is kifejezte reményét, hogy korábbi ütőpartnere, egyben honfitársa ellen játszik majd. Nosková részéről is nagy volt a boldogság, hogy összejött a házidöntő: – Karolina egy remek harcos és hihetetlen játékos, de mindenekelőtt nagyszerű ember. Nagyon örülök, hogy az első döntőmet vele játszhatom – mondta.

Szombat délután ezt a jó viszonyt egy időre alighanem félreteszik, mert estére csak egyikük válhat Grand Slam-győztessé. Ő azonban azzá is válik.