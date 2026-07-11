teniszCsehországKarolína MuchováWimbledon (tenisz)Linda Noskovanői döntő

A csehországi időjárásnak ma Wimbledonban lesz meg az eredménye

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Martina Navratilova állampolgárság-váltásának is köszönhetően csehszlovák színekben Jan Kodes, Hana Mandlíková és Ivan Lendl tudott Grand Slam-trófeát szerezni egyéniben. Aztán Csehország megalakulása után szűk két évtizedig csak 1998 hozott igazán nagy sikert, amikor Petr Korda és Jana Novotná is csúcsra ért. Az elmúlt tizenöt évben viszont a cseh tenisz elsősorban a sokoldalúbb női vonalon berobbant a közvetlen világelitbe, és ez szombaton Karolina Muchová és Linda Nosková wimbledoni döntőjével tetőzhet.

Wiszt Péter
2026. 07. 11. 5:52
Linda Nosková (balra) és Karolina Muchová eddigi egyetlen párharcát utóbbi cseh teniszező szetthátrányból fordította meg a tavalyi US Openen Fotó: Getty Images via AFP/Matthew Stockman
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Muchová vagy Nosková lesz Wimbledon cseh teniszbajnoka?

A szombati döntő akár nézettségi rekordokat is dönthet Csehországban. A rutin az elődöntőben mérkőzéslabdáról fordítva diadalmaskodó Muchová mellett szól. Ő előbb jutott be a fináléba, így már a másik találkozó közben is kifejezte reményét, hogy korábbi ütőpartnere, egyben honfitársa ellen játszik majd. Nosková részéről is nagy volt a boldogság, hogy összejött a házidöntő: – Karolina egy remek harcos és hihetetlen játékos, de mindenekelőtt nagyszerű ember. Nagyon örülök, hogy az első döntőmet vele játszhatom – mondta.

Szombat délután ezt a jó viszonyt egy időre alighanem félreteszik, mert estére csak egyikük válhat Grand Slam-győztessé. Ő azonban azzá is válik.

Kettejük eddigi egyetlen párharca:

 

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