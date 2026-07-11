Simának tűnt a wimbledoni döntő, aztán váratlan szerepet kapott egy törölköző

A második játszmában Muchová jutott először bréklabdákhoz, de nem tudott élni az esélyeivel. Nosková viszont újra játékot nyert fogadóként, amikor eljutott az esélyig, s 4:2-nél a wimbledoni győzelem kapujába került. Nosková ezután gond nélkül hozta az adogatását, majd Muchová szervajátékában már három meccslabdához jutott, de a tizedik kiemelt mindet hárította.

A bajnoki címért szerválva Nosková az újabb meccslabdánál kettős hibát ütött, s ugyan hat bréklabdát hárított – hármat ásszal –, a hetediket már nem tudta.

Nosková a törölköző alatt

A döntő fiatalabb résztvevője két nyerő fogadás után a következő játékban is eljutott meccslabdáig, de azzal sem tudott élni, majd simán elveszítette az adogatását.

6:5-ös hátrányban Nosková a törölközője alá bújt a széken, nem bírta feldolgozni az elszalasztott esélyeket, Muchová pedig magabiztos adogatójátékkal kiharcolta a döntő játszmát.

Muchová bréklabdákkal nyitotta a harmadik szettet, de Nosková végül megszakította a rossz sorozatát, sőt, öt elveszített játék után ő nyert hármat.

A korai bréket pedig ezúttal végigvitte Nosková, így ha nem is két, de három szettben megnyerte a döntőt, és Wimbledon bajnoka lett.

Aztán újra a törölköző alá bújt, de az immár az örömkönnyeit rejtette el.