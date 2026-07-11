wimbledonKarolína MuchováLinda Noskovatenisz

Simának tűnt a wimbledoni döntő, aztán váratlan szerepet kapott egy törölköző

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A cseh Linda Nosková nyerte a wimbledoni tenisztorna női egyes versenyét, miután a döntőben 6:2, 5:7, 6:3-ra nyert honfitársa, Karolína Muchová ellen. Wimbledon sorozata folytatódott, egymás után a kilencedik évben is új győztes kezébe került a női győztesnek járó díszes tál. A huszonegy éves Nosková az első Grand Slam-döntőjét rögtön megnyerte, a tapasztaltabb Muchová a másodikat is elveszítette.

Koczó Dávid
2026. 07. 11. 19:37
A cseh Linda Nosková honfitársa, Karolína Muchová ellen, Wimbledon centerpályáján játszotta karrierje első Grand Slam-döntőjét Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev
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A második játszmában Muchová jutott először bréklabdákhoz, de nem tudott élni az esélyeivel. Nosková viszont újra játékot nyert fogadóként, amikor eljutott az esélyig, s 4:2-nél a wimbledoni győzelem kapujába került. Nosková ezután gond nélkül hozta az adogatását, majd Muchová szervajátékában már három meccslabdához jutott, de a tizedik kiemelt mindet hárította.

A bajnoki címért szerválva Nosková az újabb meccslabdánál kettős hibát ütött, s ugyan hat bréklabdát hárított – hármat ásszal –, a hetediket már nem tudta.

Nosková a törölköző alatt

A döntő fiatalabb résztvevője két nyerő fogadás után a következő játékban is eljutott meccslabdáig, de azzal sem tudott élni, majd simán elveszítette az adogatását.

6:5-ös hátrányban Nosková a törölközője alá bújt a széken, nem bírta feldolgozni az elszalasztott esélyeket, Muchová pedig magabiztos adogatójátékkal kiharcolta a döntő játszmát.

Muchová bréklabdákkal nyitotta a harmadik szettet, de Nosková végül megszakította a rossz sorozatát, sőt, öt elveszített játék után ő nyert hármat.

A korai bréket pedig ezúttal végigvitte Nosková, így ha nem is két, de három szettben megnyerte a döntőt, és Wimbledon bajnoka lett.

Aztán újra a törölköző alá bújt, de az immár az örömkönnyeit rejtette el.

Újabb cseh siker Wimbledonban

Már a döntő előtt biztos volt, hogy folytatódik a cseh tenisz wimbledoni sikertörténete. Az elmúlt évtizedben két trófeát szerzett Petra Kvitová is ott ült a lelátón, akárcsak a cseh gyökerekkel rendelkező, bár sikerei döntő többségét amerikai színekben elért Martina Navratilova. Az elmúlt négy évben harmadszor lett cseh bajnoka a női egyesnek Wimbledonban Markéta Vondrousová (2023) és Barbora Krejcíková (2024) sikere után most Linda Nosková győzött.

Nosková egy másik sorozatot is folytatott: 2017 óta mindig új női győztes ünnepelhetett Wimbledon centerpályáján, igaz, a kilenc bajnok közül Nosková mindössze a harmadik, akinek az első wimbledoni sikere egyben az első Grand Slam-trófeáját is jelentette.

Wimbledon, női egyes döntő

  • Nosková (cseh, 9.)–Muchová (cseh, 10.) 6:2, 5:7, 6:3

 

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