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Nemzeti ellenállás a polgári gondolat jegyében

A szuverenitás nem a mindenkori parlamenti többség tulajdona. A szuverenitás a teljes magyar nemzet sajátja.

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Ifj. Lomnici Zoltán
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orbán viktortisza pártdeák ferenc 2026. 07. 14. 13:38
Fotó: Polyak Attila
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Köztársasági elnököt fenyeget és vált le. Bírókat kényszernyugdíjaz. Új, gyakorlatilag törvények felett álló korrupcióellenes hivatalt állít fel (egyfajta román mintára) – saját embereivel. Mindez kétharmaddal legális. De az, hogy legális, nem egyenlő azzal, hogy legitim. Nem egyenlő az alkotmányos rend folytonosságának tiszteletben tartásával.

Amikor egy hatalom a saját győzelme után azonnal a korábbi rendszer „maradványait” irtja ki, az nem jogállam-helyreállítás. Az hatalomkoncentráció. Az a saját embereinek beültetése a kulcspozíciókba – csak most más színben.

Orbán Viktor és a nemzeti oldal erre azt üzeni: legyen nemzeti ellenállás. 

Ennek eszközei lehetnek a bojkott, jogvédelem, nemzetközi fórumok, utcai tüntetések, a jogfosztott magyar érdekek képviselete minden szinten.

Jean-Jacques Rousseau „A társadalmi szerződés” (1762) című művében azt állította, hogy a legitim hatalom egyetlen forrása a nép általános akarata (volonté générale). Ha az uralkodó (vagy a kormányzat) felbontja a társadalmi szerződést, akkor a szerződés megszűnik, és a nép visszanyeri eredeti szabadságát. Sőt: joga van legitim erővel is visszaszerezni a szuverenitását.

Tanítványai ma ezt mondanák: ha a hatalom a szerződést szegi meg – ha a nép helyett saját hatalmát szolgálja –, akkor ellen kell állni. Deák ezt tette az abszolutizmussal szemben. A magyar konzervatív polgári jobboldal ezt teszi most a „rezsimváltás” nevében végrehajtott intézményi tisztogatással szemben.

Ez nem „vesztesek hisztije”. Ez a szuverenitás védelme. Mert a szuverenitás nem a mindenkori parlamenti többség tulajdona. A szuverenitás a teljes magyar nemzet sajátja. És ha azt egy kétharmados többség rövid távú politikai érdekből kezdi szétverni, akkor a nemzetnek joga van ellenállni – passzívan, kitartóan, jogilag és politikailag, kijelölve a határt, hogy eddig és ne tovább.

Orbán Viktor ezt a vonalat húzta meg. Nemzeti ellenállást hirdetett a saját hazánk ellen végrehajtott, alkotmányosnak álcázott hatalmi önkénnyel szemben.

 


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