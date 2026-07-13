Miért hallgatnak Ursula von der Leyenék a kormány nyílt alkotmányos puccskísérletéről?
Közel félszáz patrióta, konzervatív és szuverenista európai parlamenti képviselő sürgősségi kérdéssel fordult az Európai Bizottsághoz a Magyar Péter-kormány Alaptörvény-módosításai miatt. A Fidesz–KDNP EP-képviselőcsoportja szerint a politikusok azt kifogásolják, hogy miközben a brüsszeli testület éveken át szigorúan vizsgálta a magyar jogállamisági intézkedéseket, most hallgat az általuk alkotmányos puccsnak nevezett változtatások ügyében. A kezdeményezők szerint a tervezett módosítások sértik a demokratikus és alkotmányos alapelveket, ezért magyarázatot várnak a bizottságtól.
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