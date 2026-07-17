idezojelek
Vélemény

Forsthoffer tehet egy szívességet

Ha Forsthoffer Ágnes a megfosztási eljárás előtt maga írja alá a módosítást, akkor azt a lehetőséget is eljátssza, hogy a saját kormányának hatalmát stabil, európai szinten is védhető alapokra helyezze.

ifj. Lomnici Zoltán avatarja
ifj. Lomnici Zoltán
Cikk kép: undefined
forsthoffer ágnessulyok tamáseurópai bizottság 2026. 07. 17. 11:20
Fotó: Hatlaczki Balázs
1
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sulyok Tamás pontosan ezt látja. És pontosan ezért nem ír alá. Nem azért, mert hatalmat akar mindenáron. Hanem azért, mert még hisz abban, hogy a köztársasági elnök nem egyszerű végrehajtó, hanem az alkotmányos rend utolsó, csendes őre. Egy olyan ember, aki – a mai magyar politikában ritka módon – képes ellenállni a pillanatnyi politikai kényszernek, és ezzel védi azt az intézményt, amelyet mások már csak eszköznek tekintenek.

Forsthoffer Ágnes pedig most eldöntheti: akarja-e ezt a szívességet megtenni az ellenzéknek. Ha siet, ha a megfosztási eljárás előtt maga írja alá a módosítást, akkor nemcsak Sulyokot távolítja el. Azt a lehetőséget is eljátssza, hogy a saját kormányának hatalmát stabil, európai szinten is védhető alapokra helyezze. Ehelyett egy olyan ügyet kreál, amely Sulyok Tamás elvi tartását igazolja vissza: hogy van még határ. 

Hogy az alkotmányos jogállamot nem lehet hatalmi játszótérnek használni, még kétharmados felhatalmazás mellett sem.

 


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojeleknato

A nyár mindenhol háborút hozott

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelektelefon

A telefon mint Magyar Péter-riasztó

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekkecskemét

Áthallásos gyáravató Kecskeméten

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojeleksport

Norvég minta – mit takar a pulóver?

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

idezojelekautós hír

Felöklelte a motoros rendőrt a gyanúsan bódult bajai autós

Miután drámai fordulatot vett az üldözés, a Golf IV. minden szabályt megszegő vezetője gyalog menekült tovább.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu