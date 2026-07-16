A Tisza-kormány jogalkotási ámokfutásától hangos Európa

Petra Steger, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) európai parlamenti képviselője szerint az önjelölt demokrácia-védők hirtelen elhallgattak. A Tisza-kormány lépései pedig veszélyesek és abszurdak.
Ez nem demokratikus megújulás, hanem Lex Fidesz. Tapasztalt, a választók által többször is megerősített fideszes képviselőket akarnak egy visszamenőleges trükkel kizárni a parlamentből és a jövőbeli választásokból. Ugyanezt a logikát alkalmazva az Európai Parlamentben 164 képviselőnek kellene lemondania a következő választás előtt. Ennél jobban nem is lehetne bizonyítani, mennyire
– tette hozzá Steger, amelyre a Tűzfalcsoport blog hívta fel a figyelmet.
Ordító kettős mérce: Brüsszel mélyen hallgat
A patrióták szerint a legfelháborítóbb az egész folyamatban az Európai Bizottság és az uniós intézmények mély, cinkos hallgatása. Az Európai Bizottság, amely korábban éveken át a jogállamiságra hivatkozva támadta Magyarországot, koholt jelentéseket gyártott és visszatartotta a magyar embereknek járó forrásokat, most teljesen tétlen.
Lapunk megkeresésére és a hivatalos uniós viták során is bebizonyosodott, hogy Brüsszel válasza a Tisza-kormány alaptörvény-módosítási és intézményi tisztogatási hullámára csupán az, hogy
szoros figyelemmel kísérik a helyzetet.
Deutsch Tamás, a Fidesz EP-delegációjának vezetője a minap rámutatott a brüsszeli elit felelősségére. Dömötör Csaba pedig felhívta a figyelmet arra, hogy ha ugyanezeket a szabályokat az Európai Unióban alkalmaznák, számos jelenlegi európai vezető – köztük az Európai Parlament vezető tisztségviselői és több tagállam miniszterelnöke – sem indulhatna újra választáson.
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