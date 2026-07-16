A Tisza-kormány jogalkotási ámokfutásától hangos Európa

Petra Steger, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) európai parlamenti képviselője szerint arcátlan a brüsszeli kettős mérce (Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas)

Petra Steger, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) európai parlamenti képviselője szerint az önjelölt demokrácia-védők hirtelen elhallgattak. A Tisza-kormány lépései pedig veszélyesek és abszurdak.

Ez nem demokratikus megújulás, hanem Lex Fidesz. Tapasztalt, a választók által többször is megerősített fideszes képviselőket akarnak egy visszamenőleges trükkel kizárni a parlamentből és a jövőbeli választásokból. Ugyanezt a logikát alkalmazva az Európai Parlamentben 164 képviselőnek kellene lemondania a következő választás előtt. Ennél jobban nem is lehetne bizonyítani, mennyire

– tette hozzá Steger, amelyre a Tűzfalcsoport blog hívta fel a figyelmet.

Jahrelang wurde jede Maßnahme der ungarischen Regierung von Brüssel zum angeblichen Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit erklärt. Jetzt werden in Ungarn der öffentlich rechtliche Nachrichtenbetrieb faktisch stillgelegt, zentrale Staatsorgane umgebaut und erfahrene… pic.twitter.com/oiUv1va0kS — Petra Steger (@PetraStegerFPOE) July 13, 2026

Ordító kettős mérce: Brüsszel mélyen hallgat

A patrióták szerint a legfelháborítóbb az egész folyamatban az Európai Bizottság és az uniós intézmények mély, cinkos hallgatása. Az Európai Bizottság, amely korábban éveken át a jogállamiságra hivatkozva támadta Magyarországot, koholt jelentéseket gyártott és visszatartotta a magyar embereknek járó forrásokat, most teljesen tétlen.

Lapunk megkeresésére és a hivatalos uniós viták során is bebizonyosodott, hogy Brüsszel válasza a Tisza-kormány alaptörvény-módosítási és intézményi tisztogatási hullámára csupán az, hogy

szoros figyelemmel kísérik a helyzetet.

Deutsch Tamás, a Fidesz EP-delegációjának vezetője a minap rámutatott a brüsszeli elit felelősségére. Dömötör Csaba pedig felhívta a figyelmet arra, hogy ha ugyanezeket a szabályokat az Európai Unióban alkalmaznák, számos jelenlegi európai vezető – köztük az Európai Parlament vezető tisztségviselői és több tagállam miniszterelnöke – sem indulhatna újra választáson.