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A Tisza-kormány jogalkotási ámokfutásától hangos Európa

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Miközben az Európai Bizottság korábban éveken át a legkisebb jogalkotási módosításért is kemény jogállamisági eljárásokkal és forrásmegvonásokkal sújtotta Magyarországot, a Tisza-kormány mostani intézkedései felett látványosan szemet huny. A Brüsszelből egyfajta politikai bábként mozgatott kabinet olyan rendszerszintű átalakításokba kezdett, amelyek alapjaiban fenyegetik a demokratikus rendszert, korlátozzák a politikai versenyt és szűkítik a választójogot – mindezt az uniós intézmények asszisztálása mellett.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 16. 16:25
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Petra Steger, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) európai parlamenti képviselője szerint arcátlan a brüsszeli kettős mérce (Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas)
Petra Steger, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) európai parlamenti képviselője szerint arcátlan a brüsszeli kettős mérce (Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas)

Petra Steger, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) európai parlamenti képviselője szerint az önjelölt demokrácia-védők hirtelen elhallgattak. A Tisza-kormány lépései pedig veszélyesek és abszurdak.

Ez nem demokratikus megújulás, hanem Lex Fidesz. Tapasztalt, a választók által többször is megerősített fideszes képviselőket akarnak egy visszamenőleges trükkel kizárni a parlamentből és a jövőbeli választásokból. Ugyanezt a logikát alkalmazva az Európai Parlamentben 164 képviselőnek kellene lemondania a következő választás előtt. Ennél jobban nem is lehetne bizonyítani, mennyire 

– tette hozzá Steger, amelyre a Tűzfalcsoport blog hívta fel a figyelmet.

Ordító kettős mérce: Brüsszel mélyen hallgat

A patrióták szerint a legfelháborítóbb az egész folyamatban az Európai Bizottság és az uniós intézmények mély, cinkos hallgatása. Az Európai Bizottság, amely korábban éveken át a jogállamiságra hivatkozva támadta Magyarországot, koholt jelentéseket gyártott és visszatartotta a magyar embereknek járó forrásokat, most teljesen tétlen.

Lapunk megkeresésére és a hivatalos uniós viták során is bebizonyosodott, hogy Brüsszel válasza a Tisza-kormány alaptörvény-módosítási és intézményi tisztogatási hullámára csupán az, hogy 

szoros figyelemmel kísérik a helyzetet.

Deutsch Tamás, a Fidesz EP-delegációjának vezetője a minap rámutatott a brüsszeli elit felelősségére. Dömötör Csaba pedig felhívta a figyelmet arra, hogy ha ugyanezeket a szabályokat az Európai Unióban alkalmaznák, számos jelenlegi európai vezető – köztük az Európai Parlament vezető tisztségviselői és több tagállam miniszterelnöke – sem indulhatna újra választáson.

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