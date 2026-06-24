Drámai jövő: amikor elpusztul a Nap, ez fog történni a Földdel

A Nap magjában zajló termonukleáris magfúzió alakítja a Naprendszer jövőjét is Fotó: NASA

Évtizedek óta az az általános felfogás, hogy előbb-utóbb a Föld is elpusztul a Nap e kataklizmaszerű átalakulásában.

A vörös óriások olyan nagy, K vagy M színképosztályba tartozó és hűvösebb felszíni hőmérsékletű csillagok, amelyek a csillagfejlődés során a hidrogénkészletük elégetése miatt kikerülnek a csillagok evolúciójának folyamatát ábrázoló Hertzsprung -Russel diagram fősorozatbeli ágából. A nagyobb tömegű csillagok az életük során többször is átmehetnek a vörös óriás fázison, feltéve, ha a tömegük lehetővé teszi a héliumnál nehezebb tömegű elemek fúzióját is a magjukban.

Egy, az Astronomy & Astrophysics szakfolyóiratban 2026. április 23-án megjelent új tanulmány azonban megkérdőjelezi ezt a jelenlegi és irányadónak tekinthető feltételezést, részletes szimulációkkal bemutatva, hogy mi történhet a Nappal, miután a hidrogénkészletének elégetését követően az élete következő szakaszába lép.

Az összes, Naphoz hasonló és hidrogént égető csillag a csillagfejlődés állomásait felvázoló Hertzsprung -Rusel diagram (HRD) fősorozatbeli ágához tartozik.

A csillagok fejlődési fázisait ábrázoló Hertzsprung -Rusel diagram Fotó: Wikimedia Commons

A HRD fősorozata a leghosszabb és a legstabilabb csillagfázis.

Miután a fősorozatbeli csillagok elégetik a hidrogénkészletüket, a fősorozatból a vörös óriáságba lépnek át ahogy majd a jövőben a Nap is, ezután pedig az úgynevezett aszimptotikus óriáságba (AGB) kerülnek.

Az AGB fázis alatt a csillag magja nagyrészt szénből és oxigénből áll, amelyet egy fúzióban lévő héliumból és egy további, szintén fúzióban lévő hidrogénből álló burok vesz körül. A csillag többi külső rétege hatalmas mértékben megduzzad, és könnyen elveszhet a csillagszélben, mivel a gravitáció csak lazán tartja ezeket.

Két egymással versengő tényező döntheti el a Föld sorsát

Az újonnan publikált modell szerint két egymással versengő tényező fogja alakítani a Föld és a belső Naprendszer jövőbeli sorsát. Egyrészt, a Nap felfúvódása jelentős árapály-erőket generál, amelyek közelebb húzzák a bolygókat a központi csillaghoz.