csillagmodellNaprendszerszupernóva-robbanásasztrofizikajövő

Drámai jövő: amikor elpusztul a Nap, ez fog történni a Földdel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A csillagok fejlődéstörténete hasonló képet mutat mint az élőlényeké. A csillagok is rendelkeznek gyermekkorral, az életük legnagyobb részét a stabil és a leghosszabb ideig kitartó felnőttkor követi, de amikor belépnek az öregkorukba, a halálukat megelőző periódus valódi kozmikus kataklizmát hozhat el a közelükben keringő bolygók számára. Ez a drámai jövő vár a saját központi csillagunk, a Nap sorsára is. Ezért a csillagászokat már hosszabb ideje foglalkoztatja az a kérdés, hogy mi fog történni a Földdel, amikor a Nap élete alkonyán vörös óriássá fúvódik fel. Noha az erre vonatkozó modellszámítások eltérő eredményre jutottak, de egy kérdésben egyetértenek a kutatók: a Földet ugyanaz a Nap fogja elpusztítani a kozmikus jövőben, mit amely hosszú évmilliárdokon át éltette bolygónkat, lehetővé téve az emberi civilizáció felvirágzását is.

Elter Tamás
Forrás: Ifl Science2026. 06. 24. 20:07
A vörös óriássá felfúvódó Nap művészi ábrája Forrás: Pixels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
A Nap magjában zajló termonukleáris magfúzió alakítja a Naprendszer jövőjét is   Fotó: NASA

Évtizedek óta az az általános felfogás, hogy előbb-utóbb a Föld is elpusztul a Nap e kataklizmaszerű átalakulásában.

A vörös óriások olyan nagy, K vagy M színképosztályba tartozó és hűvösebb felszíni hőmérsékletű csillagok, amelyek a csillagfejlődés során a hidrogénkészletük elégetése miatt kikerülnek a csillagok evolúciójának folyamatát ábrázoló Hertzsprung -Russel diagram fősorozatbeli ágából. A nagyobb tömegű csillagok az életük során többször is átmehetnek a vörös óriás fázison, feltéve, ha a tömegük lehetővé teszi a héliumnál nehezebb tömegű elemek fúzióját is a magjukban.

Egy, az Astronomy & Astrophysics szakfolyóiratban 2026. április 23-án megjelent új tanulmány azonban megkérdőjelezi ezt a jelenlegi és irányadónak tekinthető feltételezést, részletes szimulációkkal bemutatva, hogy mi történhet a Nappal, miután a hidrogénkészletének elégetését követően az élete következő szakaszába lép. 

Az összes, Naphoz hasonló és hidrogént égető csillag a csillagfejlődés állomásait felvázoló Hertzsprung -Rusel diagram (HRD) fősorozatbeli ágához tartozik. 

               A csillagok fejlődési fázisait ábrázoló Hertzsprung -Rusel diagram                                 Fotó: Wikimedia Commons

A HRD fősorozata a leghosszabb és a legstabilabb csillagfázis. 

Miután a fősorozatbeli csillagok elégetik a hidrogénkészletüket, a fősorozatból a vörös óriáságba lépnek át ahogy majd a jövőben a Nap is, ezután pedig  az úgynevezett aszimptotikus óriáságba (AGB) kerülnek. 

Az AGB fázis alatt a csillag magja nagyrészt szénből és oxigénből áll, amelyet egy fúzióban lévő héliumból és egy további, szintén fúzióban lévő hidrogénből álló burok vesz körül. A csillag többi külső rétege hatalmas mértékben megduzzad, és könnyen elveszhet a csillagszélben, mivel a gravitáció csak lazán tartja ezeket.

Két egymással versengő tényező döntheti el a Föld sorsát

Az újonnan publikált modell szerint két egymással versengő tényező fogja alakítani a Föld és a belső Naprendszer jövőbeli sorsát. Egyrészt, a Nap felfúvódása jelentős árapály-erőket generál, amelyek közelebb húzzák a bolygókat a központi csillaghoz. 

Másrészt viszont ahogy a Nap térfogata kitágul, úgy a tömegéből is veszít, csökkentve a gravitációs vonzását és a bolygók pályáinak távolabbi elmozdulását okozva. 

Matematikai bizonyosság, hogy a távoli jövőben vörös óriássá alakul a Nap  Fotó: Science Photo Library/MARK GARLICK

A nagy kérdés az, hogy e két egymással ellentétes hatású folyamatból melyik fog erősebbnek bizonyulni – írja a tanulmány főbb megállapításit ismertető Ifl Science tudományos hírportál. 

A tanulmányt jegyző tudóscsoport az L2 Puppis csillagot használta a Nap jövőbeli tömegveszteségének a megbecsléséhez. Amennyiben a kapott eredmény helyes és az árapály-erők hatásával összefüggő számítások is megalapozottak, az eredmények azt mutatják, hogy a Nap mégsem fogja elnyelni a Földet az AGB fázisban. 

A Napban zajló folyamatok a jelenben is alapvetően befolyásolják a földi életet  Fotó: NASA/ESA

Mindez azonban csak részben adhat okot a Föld jövőbeli sorsát illető optimizmusra, mert még ha a felfúvódó Nap nem is fenyegeti közvetlen elnyeléssel a Földet, 

az óriásira táguló központi csillag sugárzó energiája elég nagy marad ahhoz, hogy perzselő és  lakhatatlan sivataggá változtassa a bolygónkat. 

A munka rávilágít arra, hogy még mindig mennyire bizonytalan a Nap evolúciójáról alkotott képünk, és abban sem lehetünk teljesen biztosak, hogy mi fog történni a bolygónkkal ötmilliárd év múlva.

Mi lesz az emberiség és az élővilág sorsa?

De a Földet még jóval a Nap vörös óriássá válása előtt egy másik és az élővilág számára szintén végzetes veszély fenyegeti. A Föld jelenleg kereken 149,9 millió kilométer távolságra kering a központi csillagtól, az úgynevezett lakhatósági zónán belül, e zónának a folyékony víz és az életfeltételek számára is a legkedvezőbb sávjában. 

A Nap magjában zajló stabil magfúziónak köszönhetően a központi csillag felszíni hőmérséklete már évmilliárdok óta állandó, ami szintén elengedhetetlen a tartós életfeltételek fennmaradásához.

Egy Naphoz hasonló, és a vörös óriás állapotból összeomlott csillag maradványa   Fotó: NASA/JPL-Caltech

 A Nap jelenlegi és stabil felszíni hőmérséklete - ami 5780 k, vagyis kelvin fok -,  még egy darabig változatlan marad, de nagyjából 900 millió – 1 milliárd év múlva, tehát még jóval azt megelőzően, hogy a Nap kikerülne a fősorozatbeli ágból és vörös óriássá válna, be fog következni egy jelentéktelennek látszó, ám de a földi élet számára mégis végzetes esemény. 

K. Schröder, az angliai Sussex Egyetem, valamint R. Smith, a mexikói Universidad de Guanajuato asztofizikusainak modellszámítása szerint a központi csillagunk luminozitása 900 – 1000 millió év múlva fogja elérni a maximumát, ami a Nap felszíni hőmérsékletét 50 kelvinnel emeli meg.

A luminozitás az égitestek egyik állapothatározója, valamely égitest - jellemzően egy csillag - meghatározott időtartam alatt kibocsátott összsugárzása. Egy csillag luminozitása és az abszolút fényessége szorosan összefüggnek egymással, az egyik értéke kiszámítható a másikból.

Ez ránézésre nem tűnik túl magas értéknek, de az 50 k felszíni hőmérséklet emelkedés 26 százalékos energianövekedést jelent. 

Ennek pedig drámai következményei lesznek a Földön. 

A tartósan intenzívebbé váló sugárzás először felforrósítja az atmoszférát, majd a felszínt is, ami végül olyan forróvá válik mint jelenleg a Vénusz felszíne, vagyis + 400 - +450 Celsius fokos hőmérsékletre fog felhevülni.

Amikor vörös óriássá válik a Nap, már rég nem lesz élet a Földön  Fotó:  Andrea Danti/Shutterstock.com / LIFL Science

 A földi hidroszféra már ezt megelőzően teljesen megsemmisül, a világóceán és más felszíni vizek elpárolognak, a vízgőzzel telítődő forró légkör pedig az üvegházhatás miatt még tovább fokozza a pusztító hőséget. 

Ez a folyamat még azt megelőzően eltünteti az utolsó élőlényeket is a Föld felszínéről, mielőtt újabb évmilliárdok múltán elkezdődne a Nap haláltusája a vörös óriássá válásával.

A tanulmányt teljes terjedelmében és angol nyelven itt lehet elolvasni.

Az Astronomy & Astrophysics szakfolyóiratban 2026. április 23-án megjelent tanulmány:

  • új modellszámítást végzett arra nézve,
  • hogy amikor a Nap vörös óriássá változik, a kitágulása elfogja-e nyelni a Földet,
  • és a kutatók arra az eredményre jutottak, 
  • hogy az árapály-hatás miatt nem fenyegeti az elnyelődés veszélye a bolygónkat,
  • de amikor ez bekövetkezik, már nem lesz élet a Földön a még ezt megelőző luminozitás-növekedés miatt.


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekMagyar Péter

Visegrádi báránybőr

Szőcs László avatarja

Számunkra, közép-európai polgároknak a fő kérdés mégiscsak az: mit jelent ma tartalmilag a visegrádi együttműködés?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu