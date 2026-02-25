Márciustól jön a kompenzáció a minimálbéren foglalkoztatottak után

A kormány mindent megtesz a bérek, különösen a legkisebb keresetek emelése érdekében, ennek eredményeként idén januártól 11 százalékkal nőtt a minimálbér. A kormány a béremelés biztosítása és a munkahelyek védelme érdekében segíti azon munkáltatókat, akik minimálbéren foglalkoztatnak munkavállalókat. Ők márciustól munkavállalónként csaknem ötvenezer forint kompenzációs támogatást vehetnek igénybe minimálbér-emeléséből származó többletkiadásaik finanszírozására –közölte szerdán a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek által 2024 novemberében megkötött hároméves bérmegállapodásnak megfelelően – a tavalyi évhez hasonlóan – 2026-ban is pályázhatnak a munkáltatók kompenzációs támogatásra.

A vállalkozások azon munkavállalóik után, akiknek az alapbére 2024. szeptember 1. és november 15. közötti időszak bármely időpontjában legfeljebb 290 800 forint volt (részmunkaidős foglalkoztatásban állók esetén a munkaidővel arányosan figyelembe véve), 2025 és 2027 között mindig az előző évi minimálbérhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó (szocho) összegét fizetik meg.

A támogatás összege 2026-ban egy munkavállalóra vetítve éves szinten 49 920 forint. A kormány a szocho késleltetett megfizetését a Minimálbér emeléshez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó támogatása programmal biztosítja, amit egy egyszerűsített elektronikus eljárás során támogatásként kapnak meg az érintett munkáltatók.

A szociális partnerekkel egyeztetett támogatást a Magyar Államkincstáron keresztül igényelhetik a vállalkozások március 1-jétől.