Minden szempontból alkalmatlan a brüsszeli vezetés

Dúró Dóra
2026. 03. 02. 6:32
Dúró Dóra, Facebook: „Merényletszerűen indította el az Európai Bizottság a dél-amerikai dömpingélelmet Európába beengedő Mercosur-egyezményeket. A következmény az európai gazdák tömeges tönkremenetele lehet. Kiemelten is veszélyben van a közép-európai országok mezőgazdasága. A legfrissebb előrejelzés a magyarnál jelenleg versenyképesebb lengyel családi gazdaságok kapcsán kongatta meg a vészharangot. Náluk egy átlagos baromfigazdaság évente 31 ezer euró veszteséget szenvedhet el a megállapodás hatására. A 10-50 hektáron gazdálkodó üzemek közel fele, kiszorulva a piacról, teljesen tönkremehet. Csak a baromfiexport éves kiviteli értéke 225 millió euróval csökkenhet, ami akár 30 ezer munkahelyet veszélyeztethet. A tejkivitel is legkevesebb egyharmadával eshet vissza. Összességében évi 1 milliárd eurós veszteséggel számolhat a lengyel agrárszektor. Mindez nem a minőség csatája, hanem két gyökeresen eltérő mezőgazdasági termelési modell brutális, egyoldalú összecsapása. Míg a magyar és lengyel termelőket ellenőrzések és adminisztratív teendők sokasága fojtogatja, addig a brazil nagygazdaságok GMO-takarmánnyal és vegyi anyagokkal növelik termelékenységüket.”

