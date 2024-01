Még sok millió rajongó állhat be Szoboszlai Dominik mögé, ha így folytatja

Az Origó összeszedte a Premier League top húsz játékosát, akik a legtöbb követővel rendelkeznek az egyik legtöbbet használt közösségi platformon, az Instagramon. immáron a legtöbb rajongóval rendelkező magyar sportoló az oldalon, de az angol bajnokság legnagyobb sztárjaitól egyelőre jelentősen elmarad.

Mohamed Szalah vezeti a rangsort, Alexander-Arnold is a top húszban van, Szoboszlai egyelőre nem. Fotó: AFP

A top húsz utolsó helyezettje, a Chelsea világbajnok argentin sztárja, Enzo Fernández is 10,3 millió követővel rendelkezik. A 19. helyen pedig Szoboszlai egyik legjobb liverpooli barátja, Trent Alexander-Arnold áll 10,5 millió rajongóval. Ebből is látszik, hogy az Angliába tavaly nyáron szerződő magyar középpályás előtt még nagy fejlődési lehetőség áll a közösségi médiában.

Szoboszlai csapattársa a legnépszerűbb

A top húszban vannak elsőre meglepőnek tűnő nevek is, mint a Fulhamben játszó Willian, bár a brazil szélső vélhetően a korábbi chelsea-s és arsenalos múltjával gyűjtött össze 11 millió követőt. A legnépszerűbb sztár viszont liverpooli, Mohamed Szalah 63,2 millió rajongót számlál, ehhez viszont temérdek gól kellett neki a Premier League-ben, no meg Egyiptom a Wikipédia szerint 110 milliós becsült lakossága is kell hozzá.

A dobogó alsó két fokán a Manchester City két sztárja, Erling Haaland (37,2 millió) és Kevin De Bruyne (24,6 millió) áll. Még a belga is több mint tízszer annyi követővel rendelkezik, mint Szoboszlai (2,1 millió), bár ez a szám mégsem tűnik elérhetetlennek, hiszen a válogatott csapatkapitánya máris megnégyszerezte a követőtáborát; a német Lipcse játékosaként még „csak” mintegy félmillióan követték.

A top húszról készült teljes összeállítás az Origó oldalán olvasható.

Borítókép: Szoboszlai Dominik a közösségi médiában is hasít, de egyelőre nagy a lemaradása a PL sztárjai mögött (Fotó: EPA/Adam Vaughan)