Magyar Péter bizonygatja, hogy nem háborúpárti, Menczer Tamás helyretette a balos messiást

Magyar Péter újabb bejegyzéssel vetette észre magát a közösségi oldalán: most Orbán Viktort jelentené fel, méghozzá rágalmazás címszó alatt. A baloldal újdonsült messiása azzal indokolta lépését, hogy meglátása szerint Orbán Viktor és a sajtó egy része háborúpártisággal vádolta őt, holott ő nem is háborúpárti. Érdekes állítás ez, hiszen nem csupán a Tisza Párt EP-listája hemzseg az Ukrajnát nyíltan támogatni kívánó Soros-féle jelöltektől, de Magyar Péter még a kampányához is óriási támogatást kaphatott a magyar érdekek ellen dolgozó baloldali háttérszervezetektől.

Erre mutatott rá Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója is, aki szintén a közösségi oldalán reagált. „Mindenki tudja, hogy Magyar Péter háborúpárti. Ő csak egy újabb, kilóra megvett dollárbaloldali politikus. Ott van mögötte a teljes Soros-féle kampánygépezet, a jelöltjei pedig Soros-szervezetek emberei” – írta a bejegyzésben, majd rámutatott:

Magyar Péter és jelöltjei világosan elmondták, hogy Magyarország „szégyen” a békepárti álláspontja miatt, és a békét akaró magyar embereket „agymosottnak” nevezték. Magyar Péter baloldali és háborúpárti. És persze hazudik. Mint mindig.

Magyar Péter mögött a korábbi összbaloldali kampányt támogató Bajnai-cég áll

Ahogy arról korábban a Magyar Nemzet is részletesen beszámolt, alig több, mint két hónap telt el Magyar Péter közéletben való felbukkanása óta, ám a baloldal új reménysége mögött máris felsejlett a Bajnai Gordon nevével fémjelzett datadatos csapat, ráadásul minderre

a Magyarék oldalán olvasható adatvédelmi tájékoztatóból lehetett következtetni, hiszen megpróbálták eltitkolni.

Hogyan befolyásolhatja Magyar Péter EP-listája a választási eredményt?

Menczer Tamás a TV2 Mokkában arról beszélt, szerinte Magyar Péter csak a kormánypártok malmára hajtja a vizet azokkal a jelöltekkel, akiket eddig felsorakoztatott.

Ha valaki megnézi, hogy kik vannak az EP-listáján, akkor rezsicsökkentés-ellenes, bevándorláspárti, háborúpárti emberek meg olyanok, akik a magyarokat a békepártiságuk miatt agymosottnak tartják

– mutatott rá Menczer Tamás.