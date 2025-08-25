Rendkívüli

Szijjártó Péter kemény választ küldött a fenyegetőző ukránoknak

energiaenergiaköltségEnergiaügyi Minisztérium

Kormányzati porgram csökkenti a hazai cégek rezsikiadásait

Az energetikai korszerűsítési programcsomag három eleme érhető el jelenleg az iparági vállalkozások, önkormányzatok számára, együttesen 114 milliárd forint keretösszeggel.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 9:31
Segítséget ad a kormány az energiaköltségek csökkentéséhez Fotó: MTI/Krizsán Csaba
Meghaladta a százmilliárd forintot a Jedlik Ányos energetikai programra beérkezett pályázatok összértéke – jelentette be hivatalos Facebook-oldalán hétfőn az Energiaügyi Minisztérium (EM).

Az energetikai korszerűsítési programcsomag három eleme érhető el jelenleg az iparági vállalkozások, önkormányzatok számára, együttesen 114 milliárd forint keretösszeggel. A mostanáig benyújtott támogatási igények együttesen már több mint százmilliárd forintot tesznek ki – írták a bejegyzésben.

Június közepe óta jelentkezhetnek a távhőszolgáltatók a program elsőként meghirdetett kiírására. 

  • A 45 milliárd forintos keretösszeg az energiahatékonyság fokozására, a megújuló alapú hőforrásokra, hulladékhő hasznosítására fordítható.
  • A program másik ágazati elemében július 21-e óta igényelhetnek támogatást a távhőtermelők rendszereik megújuló alapú korszerűsítésére. 

Az 51 milliárd forintos keretből önállóan támogatható tevékenységek közé tartozik a megújuló alapú hőtermelési technológia létesítése (a hőszivattyút is beleértve), hulladékhő hasznosítása vagy hőtároló megvalósítása. Az augusztusban nyitva lévő felhívások közé tartozik a helyi közvilágítás korszerűsítéséhez 18 milliárd forintot biztosító programelem.

A Magyar falu programmal közös kezdeményezés jóvoltából a vidéki kistelepülések akár ötvenmillió forintot nyerhetnek el a lámpatestek cseréjére, autonóm szabályozhatóságuk kiépítésére. A vissza nem térítendő támogatás teljes egészében előlegként is igényelhető – részletezte a minisztérium. Felhívták a figyelmet arra, hogy hamarosan újabb felhívások is élesednek a programban, és a már benyújtott pályázatok elbírálása folyamatosan zajlik. A Jedlik Ányos energetikai programmal támogatott fejlesztések erősítik Magyarország energiafüggetlenségét, mérséklik az importkitettséget. Fokozzák a hazai fogyasztók ellátásának biztonságát, emelik egyes energetikai szolgáltatások színvonalát. Hozzájárulnak a zöldenergia hasznosításának növeléséhez, az energiaszektor zöldítésével óvják a környezetet. A programcsomag legfontosabb hatásaként csökkenti a hazai cégek rezsikiadásait, ezzel javítja versenyhelyzetüket – közölte az Eenergiaügyi Minisztérium.

 

