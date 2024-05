Magyar Péter erőszakot helyezett kilátásba: Soros-féle felforgatásra készülhetnek

Magyar Péter nemrég Újfehértón fenyegető üzenetet fogalmazott meg.

Ígérem, hogyha ezt folytatják, akkor 2024. június 8-án nem leszünk annyira békések Budapesten a Hősök terén

– mondta a magát liberálisnak valló politikus, aki azt is hozzátette: „ott nem fognak minket megállítani”. Mindez nemcsak a szomszédunkban zajló háború és a Robert Fico elleni merénylet miatt aggasztó, de azért is, mert nagy erők, egy sor Soros által finanszírozott szervezet sorakozott fel Magyar mögött. Ezek pedig a Szrgya Popovics és Saul Alinsky által leírt felforgató módszerekhez is köthetők.

Miközben Magyar Péter – ígéretei ellenére – továbbra sem számolt be arról, kik pontosan kik és milyen összegekkel finanszírozzák rendezvényeit és politikai építkezését, az elmúlt három hónapban több esetben is kiderült, hogy a Soros-hálózat segíti építkezését. Dollármédiumok kezdték meg az építését, Molnár Áron „NoÁr” is feltűnt a támogatói között, és közvetett kapcsolatokra derült fény Bajnai Gordon környezetével. Mindez azért fontos, mert korábban Bajnai építkezését is támogatta Soros, majd a 2022-es választás előtt külföldről finanszírozták Márki-Zay Péteréket, illetve Bajnai DatAdat nevű vállalkozását, amely a baloldal kampányát szervezte.

Magyar valószínűleg Bajnai szavazatszámlálóira utalt, amikor tízezer segítőről beszélt a választás napja kapcsán, illetve – ahogy azt a Tűzfalcsoport is bebizonyította – a Sorosék által pénzelt Transparency szintén besorolt a liberális politikus mögé. Ráadásul május elejére kiderült, hogy a 2022-es külföldi finanszírozást intéző Action for Democracy egyik fő projektje, a Nyomtass te is nevű propagandakiadvány is Magyar Pétert támogatja.