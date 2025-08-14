Leszakadt egy vasúti felső vezeték és kigyulladt az aljnövényzet csütörtök délután Budapest XIV. kerületében, Rákosrendező vasútállomásnál – közölte a katasztrófavédelem.
Tüzes a nap: most a MÁV-nál oltják a tüzet, de már kigyulladt két busz, és lángoló rollerek is voltak
Rákosrendező vasútállomáshoz siettek a tűzoltók.
A helyszínen mintegy hatszáz négyzetméteren égett az aljnövényzet. A fővárosi hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltották el a lángokat. Ez a csütörtök egyébként nem akármilyen csütörtök. Ma már lángra kapott Budapesten két busz is, közben a Sonline szintén égő rollerekről adott hírt; eddig az idén összesen 21 ilyen incidens történt.
Csattanós választ kapott Magyar Péter az egészségügyi államtitkártól + videó
Kemény üzenetet kapott a Tisza Párt elnöke.
Nem teszi zsebre Karácsony Gergely, amit Kubatov Gábortól kapott
Nem történt volna baj, ha nem sodorják a csőd szélére a fővárost Vitézyvel és a Tisza Párttal karöltve – hangsúlyozta a Fidesz alelnöke.
Koronavírus: friss adatokat közöltek a szakemberek
A szakemberek megkongatták a vészharangot.
Figyelmeztet a Belügyminisztérium: érvénybe lép a vörös kód

Péntektől vasárnapig.
Péntektől vasárnapig.
