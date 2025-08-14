Rapid délutáni friss – A kisember nagy üzenete: Vologya, gyere ki a hóra! + videó

Követhetetlen és feldolgozhatatlan az a hazugságcunami, amivel Magyar Péter naponta betölti a virtuális teret. Gábor Márton bele is rongyolt a témába, miszerint a Tisza-vezér most éppen azzal borzolja a kedélyeket, hogy megfélemlítik a tiszásokat, megmérgezik az állataikat, felégetik a földjeiket, a valóságban azonban egyik dologgal kapcsolatban sem tud bizonyítékkal szolgálni. Kertész Dávid is bedobta a tutit, miszerint milyen furcsa, hogy éppen akkor áll elő ezzel Magyar Péter, amikor kikerül egy hangfelvétel arról, hogy a Tisza Párt hogyan intézik a kvázi „digitális gyóntatószékbe” ültetett tiszásokkal rögzített beszélgetéseket. Gábor Márton hozzátette, hogy ez eléggé problémásan hangzik, de fejétől bűzlik a hal – tette hozzá. Mint fogalmazott, ez olyan, mintha azt „mondanám másra, amit magamról is el tudok képzelni”. Hozzátette azt is, ha Magyar Péter lenne kormányon, akkor minden hasonló dokumentummal visszaélne. Kollégánk itt nem hagyta abba, elmondta azt is, hogy a pártelnök olyan témákat vetett fel, amelyek bűncselekménynek számítanak, amit nem mellékesen, ha tudomása van erről, kötelessége lenne a rendőrségen bejelenteni és kötelező lenne bizonyítékot szolgáltatnia.

Persze tettest, tetteseket Magyar Péter nem nevez meg, hanem a szerinte állítólagos elkövetőket Orbán-janicsároknak hívja, ám mivel nincs tettes, ilyenkor úgy hazudozik, hogy az egykori kisstílű jogász kibújik belőle. Viszont még a maradék hitelességét is tönkreteszi, ha maradt neki ilyen egyáltalán.

No, de a szürke kisegértől tekerjünk tovább egy hideg, de nagyon fontos helyre, Alaszkába, ahol a nagyhatalmak összeülnek , hogy az orosz–ukrán háború lezárásáról tárgyaljanak. Ide természetesen se Zelenszkijt, se Magyar Pétert nem hívták meg, aki azt üzente Putyin elnöknek, hogy nem fél tőle. Itt most egy hangos kacajt mindenkinek megengedünk, de haladjunk tovább. Kertész Dávid azt kérdezte Gábor Mártontól, hogy mit vár az alaszkai idő szerint pénteken délben kezdődő tárgyalástól, aki úgy reagált, hogy lényegében egy jósda, amit megnyitnak ezzel a Rapidban, de nyilván nem azért utaznak el a világ szó szerinti végére a nagyhatalmak, hogy ne történjen semmi. Kiemelte azt is, több dolog már kiszivárgott, ami nem lehet véletlen, és ez előrelépést jelezhet.