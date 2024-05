Gál Kinga: Erős konzervatív jobboldalra van szükség az Európai Parlamentben

Habár a woke egy új, idegen hangzású szó számunkra, nagyon is jól ismerjük, ezt korábban úgy hívták, hogy kommunizmus. Csak most a bolsevikek bolsewoke-ok lettek, de igazából ugyanazt csinálják ma is, mint a kommunisták, az Isten, haza, család hármas egységét támadják