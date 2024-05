Vörös riadókészültség: a biztonsági szolgálatok fokozzák a politikusok védelmét

„Tegnap sok ilyen volt” – írta Tusk az X közösségi médiaplatformon közzétett bejegyzésében, amelyet egy, szintén az X-en közzétett komment képernyőfotójával illusztrált: „Ma a szlovákok példát adtak nekünk arra, hogy mit kellene tenni Donald Tuskkal” – áll a kommentben.

Dużo tego było wczoraj. Wizja Polski. pic.twitter.com/948f3T02UJ — Donald Tusk (@donaldtusk) May 16, 2024

Amint arról lapunk is beszámolt, a szlovák miniszterelnököt szerdán lőtték meg. Sutaj Estok belügyminiszter korábban elmondta: az elkövető indítékait vizsgálva egyértelművé vált, hogy politikailag motivált cselekményről van szó.

Az ukrán- és háborúpárti merénylő többször rálőtt Robert Fico szlovák kormányfőre szerda délután. Juraj Cintula rendszeresen bírálta Fico háborúellenes politikáját, részt vett háborúpárti és Fico-ellenes tüntetéseken is, és arról beszélt egy videóban is, hogy ez motiválta őt tette elkövetésében is.