Óriási bulival búcsúzik a Mélység/élesség című fotótárlat

A Tükör/reflex – The Night of Reflections című program a legismertebb magyar vagy magyar származású fotográfusok képeit felvonultató Mélység/élesség – Remekművek a Magyar Fotográfiai Múzeum gyűjteményéből című tárlat záróeseménye. Az érdeklődők táncolhatnak a kiállítás képei között, Almási Jonathan Csaba divatfotózási workshopot tart, a látogatók még címlapra is kerülhetnek. A tárlaton lemezlovasok szolgáltatják a zenét: Infragandhi, valamint a művészettörténészként, kurátorként ismert DJ Petrányi, azaz Petrányi Zsolt.

A zene mellett tárlatvezetések is szerepelnek a programban, lesz fejdísz- és csokornyakkendő-készítő workshop, Pálosi Istvánnak, a Magyar Mozdulatművészeti Társulat igazgatójának a fotók által inspirált mozdulatművészeti performance-a pedig a Millennium Háza rózsakertjéből indul.

A Magyar Fotográfiai Múzeum kiemelkedő alkotásaiból született Mélység/élesség című kiállítás februárban nyílt a városligeti Millennium Háza Neo Kortárs Művészeti Terében. A tárlaton százhetven év magyar fotográfiái, mások mellett André Kertész, Moholy-Nagy László, Brassai, Martin Munkácsi és Robert Capa művei szerepelnek.

A tárlaton 150 figyelemre méltó képet mutatnak be a kecskeméti Magyar Fotográfiai Múzeum 700 ezres gyűjteményéből, hét tematikus csoport mentén, emellett fotótechnikai eszközök, különleges fényképezőgépek is láthatók.

A kiállításon néhány világhírű külföldi fotóművész, például Richard Avedon vagy Edward Steichen munkáit is megismerhetik a látogatók.