A Deep Purple alapítója is fellépett a Gastroblues fesztiválon

A gastroblues fesztivál nevében is benne van a vezérelvük: a legjobb zene sem élvezhető száraz torokkal és korgó gyomorral. A családias hangulatú fesztivál valójában közönségtalálkozó, ételfőző verseny, hozzá finom és minőségi borokkal és jobbnál jobb zenével. A fellépő muzsikusokat gyakran magával ragadja az itt tapasztalható baráti légkör: elvegyülnek a látogatók között és együtt kóstolják a borokat és az ételeket.

Purpendicular volt a Gastroblues fesztivál idei sztárvendége. Fotó: Gastroblues/Molnár Gyula

Főszerepben a rock, a jazz és a blues a Gastroblues fesztiválon

Hétfőtől klubkoncertekkel hangoltak Paks egyik legnagyobb rendezvényére, péntektől pedig egymást váltották a nagyszínpadon a rock, a jazz és a blues nagyjai.

Pénteken tanúi lehettünk Ian Paice, a legendás Deep Purple alapítója, dobosa koncertjének, aki a Purpendicular zenekarral lépett fel a fesztiválon.

A 76 éves Ian Paice az egyetlen, aki a Deep Purple megalakulásától, 1968-tól a zenekar valamennyi felállásában szolgálta a zenekart, a csapat valamennyi lemezén és koncertjén ő dobolt. Korábban tagja volt a Whitesnake együttesnek is, de játszott Gary Moore-ral, George Harrisonnal és Paul McCartney-val is. A Purpendicular zenekar – a Deep Purple 1996-os lemezének címéről kapta a nevét – a brit hard rock formáció legismertebb dalait is eljátszotta Pakson a közönség nagy örömére. A hétvégén színpadra lépett többek között az amerikai Son Henry a T. Rogers Band kíséretében, Rudán Joe akusztikus formációja, a Tornóczky All Access, a Don’t Stop The Queen, Baricz Gergő és a Loyal Apples’ Club is. A Kőbányai Zenei Stúdió tanárai és növendékei mesterükre, Póka Egon emléke előtt tisztelegtek.

Gárdai Ádámmal a gastroblues fesztivál fő szervezőjével visszaemlékeztünk a kezdetekre is. Édesapja, Gárdai György, akit mindenki csak Kaktuszként ismer, megálmodta és segítőtársaival megvalósította a populárisnak nem nevezhető zenei stílusok, a blues, a jazz, a rock és a kulináris élvezetek közös nevezőre hozását. Kezdetben az Új Hullám sörözőben, majd az ESZI csarnokban, később kibővülve olyan további helyszínekkel, mint az evangélikus templom, a szabadtéri színpad, a Gastroblues klub vagy az ASE étterem. Az eltelt évtizedek alatt a világ különböző tájairól érkeztek gitárosok, zenekarok. Fellépett például Chris Farlow szólóban, illetve a Colosseummal, a gitárosok közül például Al Di Meola, Robben Ford vagy éppen Eric Gales.

Minden évben találkozhat közönségük a hazai élvonal szereplőivel, de gondot fordítanak arra is, hogy az utánpótlás tehetségei, a már elfelejtett zenészek, együttesek és határokon túli magyar zenekarok is fellépési lehetőséget kapjanak.

Vasárnap a hagyományos Kárpát-medencei Gastroblues Piknik jótékonysági főzőversenyét is zene kísérte, többek között Pál-Balázs Kármen, Pál Balázs Jenő és Czakó József triója, a Garda-Benkő Duó, a pécsi Bogázs és Son Henry is játszott. Hagyományos borbarát találkozót is tartottak, ahol a Takler Pince, a Tiffán’s Pincészet, az Eszterbauer Borászat és Légli Szőlőbirtok borait lehetett megkóstolni, egyúttal a nemrégiben elhunyt Tiffán Zsoltról is méltóképpen megemlékeztek a résztvevők.

A gastroblues fesztivál jótékonysági programjainak bevételeivel évek óta támogatja a Paks egyik testvérvárosában, a kárpátaljai Visken működő magyar óvodát

– mondta Gárdai Ádám. – A támogatás a templomi koncertek teljes jegybevételéből, a borkósoló részvételi díjából, valamint a főzőverseny kóstolójegyeiből áll össze – tette hozzá. Összesen másfél millió forint gyűlt össze, melyet a viski református lelkész felesége, Jenei Mónika vett át. A minden évben megjelenő CD-k és DVD-k a fesztivál legemlékezetesebb pillanatait, eseményeit örökítik meg.