Miért nézték szultánnak Báthory Zsigmondot?

A „legkeményebb koponyájú magyar”

Mecséry Dániel huszárkapitány portréját szintén egy bécsi aukción sikerült megvásárolni (Fotó: Mirkó István)

Tovább sétálunk a festményraktárban, majd egy újabb izgalmas háttértörténetű alkotás, Mecséry Dániel huszárkapitány 1815-re datálható portréja előtt időzünk el kicsit, amelyet 2022-ben az im Kinsky bécsi akcióján sikerült megvásárolni.

Mecséry Dániel a magyar huszárság történetének egyik legendás hírű alakja, aki a »legkeményebb koponyájú magyarként« is ismert. Eposzi jelzőjét azzal érdemelte ki, hogy a napóleoni háborúkban, 1805. október 20-án a Nürnberg melletti eschenaui csatában tizennégy sebet, köztük kilenc fejsebet kapott, de a csodával határos módon mindet túlélte.

Erről a korabeli sajtóban metszetek is megjelentek. Később a koponyáját a bécsi helyőrségi kórház anatómiai gyűjteménye kapta meg, majd átkerült a Naturhistorisches Museumhoz tartozó Anatómiai Múzeumba, ahol ma is megtekinthető – mondja Gödölle Mátyás. A kép mestere a korabeli Bécs egyik legnevesebb portréfestője, ifj. Johann Baptist Lampi, aki tábornoki díszegyenruhában, aranyszínű sujtásokkal díszített vörös dolmányban, vállra vetett fehér mentében ábrázolja Mecséryt. – Ezt a festményt szintén bemutattuk egy kamarakiállításon. Általában azokat a jelentősebb képeket, amelyeket sikerül megszereznünk, egy-egy nagyobb új szerzeményi kiállításon vagy önálló tárlaton – mint amilyen a Báthory Zsigmond-kép köré szervezett is volt – mutatjuk be – magyarázza a muzeológus.